Lopetegui, sobre la falta: "No nos podemos esconder detrás de esa jugada"

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, no ha querido hace especial hincapié en la polémica acción de la falta que derivó en el primer tanto del Espanyol: "Ha sido una cosa extraña, no tengo nada más que explicar. El VAR interviene en rojas fijas o goles, no sé que más decirte. No nos podemos esconder detrás de esa jugada, el equipo tiene que entender que puede pasar cosas y no nos puede afectar de esa manera ni sacarnos de los partidos de esa manera".

El Sevilla dispuso de ocasiones para hacer el tercero: "Hemos hecho merecimientos de sobra para el tercero. Hemos hecho ocasiones claras pero no hemos sido capaces de aprovechar innumerables centros. El equipo ha hecho situaciones para ganar el partido, no ha sido así porque hemos sido presos de los errores que hemos cometido en otras jugadas, son situaciones que tenemos que revertir y mejorar".

¿Qué le pasa al equipo?: "Lógicamente estamos tristes, estamos dolidos, estamos preocupados y tenemos que cambiar la situación. Veníamos en una línea buena, por juego creo que no hemos merecido los castigos que hemos recibido en los últimos partidos. Hemos cometido pocos errores en la primera vuelta y tenemos que volver a ese carril de buen rendimiento, el de la seguridad defensiva dentro de la ambición ofensiva. Tenemos que recuperar las sensaciones del equipo. Al margen del error".