Rubi: "No vamos a aflojar, vamos a seguir peleando"

Rubi, técnico verdiblanco, no ha tenido probleas en reconocer el mar partido realizado por su equipo ante el Leganés. El preparado catalán, además, ha hecho especial hicapié en la primera parte: "Un mal primer tiempo. El Leganés no ha hecho sentir incómodos, en la segunda se ha visto un Betis más reconocible pero nos has costado mucho. Se ha visto una ocasión de gol en todo el partido entre los dos. Ha sido un partido feo, me voy fastidiado, yo quería ganar pero bueno, no es fácil ganar aquí. Hemos hecho una primera parte mala y no hemos ganado".

Borja Iglesias terminó el partido expulsado por una agresión a un miembro del cuerpo técnico del Leganés: "No la he podido ver, he hablado con él y me ha dicho que la intención que tenía era jugar y al quitarle el balón pues posiblemente ha desplazado al chico y le han sacado roja. Para nosotros es un clásico quedarnos con diez aunque sea en la última jugada".

El Leganés incomodó mucho al Betis en la primera parte: "Creo que es evidente que nosotros en la primera no hemos estado a gusto, ni con balón ni sin él. Había que cambiar cosas y hemos puesto un centro del campo más creativo y al equipo le ha funcionado bien ese cambio de sistema. Es cierto que dentro de esa tónica pues con Barragán hemos tenido que buscar más salida por fuera y teníamos el riesgo de que Emerson o Guido que estaban con amarilla vieran la segunda".

A pensar en el próximo partido: "Yo siempre que acaba un partido me voy preocupado de lo que se puede hacer mejor. Partidos perfectos hay muy pocos. Lo que no vamos hacer es desfallecer. Vamos a intentar ganar al Mallorca para sumar tres puntos. Queremos mirar a los puestos de arriba y no vamos a aflojar, vamos a seguir peleando".