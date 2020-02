Suso: "Estábamos bien hasta la falta; ahí empezamos con los nervios"

Una noticia positiva para el Sevilla en el día de hoy ha sido el gran partido de Suso. El jugador gaditano, autor de un gol y una asistencia, ha destacado tras el encuentro que la polémica acción de la falta ha sido un punto de inflexión en el partido para el conjunto sevillista: "Yo creo que estábamos muy bien hasta el momento de la falta, a partir de ahí empezamos con los nervios, la gente también estaba nerviosa, nadie sabía lo que había pitado, en la segunda arrancamos bien, nos metieron gol pero bueno, en general ha sido un partido bueno y ahora a corregir errores".

Se escapan dos puntos muy importantes: "Hoy era muy importante conseguir los tres puntos. Habíamos visto los otros partidos, los partidos de casa siempre hay que ganarlos. Ganar los máximos posibles y hoy lo que había que hacer era ganar".

¿Qué dicho el árbitro sobre la acción?: "Yo estaba cerca y estaba hablando con Jesús (Navas) pero no sé lo que ha dicho. Yo lo que tenía entendido es que tenía que dar roja en esa acción. No sé si eso ha cambiado, no sé que ha pasado".

Marcó su primer gol con la camiseta del Sevilla: "Contento, sin los tres puntos nos vamos con todos con mal sabor de boca".

El equipo tiene que cambiar la dinámica: "Todo depende de nosotros, empezar a ganar nos va a dar confianza".