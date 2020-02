El Espanyol, sobre la polémica: "Si no ve roja, creo que no puede pitar la falta".

No dejó indiferente a nadie Cordero Vega con su actuación en el Sánchez-Pizjuán, donde pitó falta de Sergi Gómez y amonestó al catalán después revisarlo en el VAR una vez que no hubiera pitado nada inicialmente. Es decir, que rearbitró la jugada. Algo que sorprendió a propios y extraños, propiciando el gol del Espanyol y el enfado del vestuario sevillista. "Hay una cosa extraña", dijo Lopetegui durante la rueda de prensa tras el partido.

Pero no fue el Sevilla FC el único que se quejó al respecto, algo comprensible. Sino que desde el plantel del Espanyol también hubo reproches al respecto. Y que el beneficiado se queje, eso sí que es extraño y sinónimo de que algo no se hizo bien.

"Dice el árbitro que Calleri no va a chutar, que controla, pero está clarísimo que va a chutar. Y si no ves falta, no la pites. Lo que me quejo es que si va a ver el monitor, no tiene perdón estas cosas. Todos nos equivocamos, pero creo que los del VAR no están ayudando lo suficiente", dijo Darder en la zona mixta del Sánchez-Pizjuán.

El blanquiazul insistió también en que "no entendería las quejas del Sevilla, pues deberían estar agradecidos porque no ha habido expulsión. También creo que si no ve roja, creo que no puede pitar la falta. Como viene el gol, lo vemos diferente, pero en Villarreal ya pasó lo mismo, Valencia... Hay mil historias. Hace tres años no me hubiese quejado".

Darder reitero que "cuando todo el mundo se queja del VAR, es que algo se está haciendo mal. No quiero criticar al árbitro, pero no puede ser que cada semana todos los equipos se quejen".

No fue Darder el único que reprochó la actuación del VAR en el Sánchez-Pizjuán. También su entrenador, Abelardo. El técnico asturiano reconoció que entendía que lo sucedido no era posible: "Pensaba que sólo intervenía en jugadas de penalti o de tarjetas roja, pero por lo visto no es así".