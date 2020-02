Rony Lopes responde a Lopetegui.

"Rony no llegó en un buen estado al equipo. Él iba a una velocidad mientras el equipo iba a otra muy diferente. Tardó un tiempo en subirse a esa velocidad", dijo Julen Lopetegui hace unos días sobre el que es el fichaje más caro de la historia del Sevilla FC, después de abonarse por él el pasado verano 25 millones de euros al Mónaco.



Una vitola que no le ha servido de ayuda al internacional portugués, quien ha tenido que lidiar con ello como un peso añadido a la ya falta de confianza evidente que ha demostrado Lopetegui sobre su figura.



La respuesta del futbolista, en el que Monchi tenía muchas ilusiones puestas cuando lo contrató, no se ha hecho esperar. Así, el extremo, ha compartido en sus redes un vídeo en el que se le puede ver completando un intenso entrenamiento funcional junto a un entrenador personal, poniendo en práctica varias disciplinas deportivas y realizando diversos ejercicio de carga, fuerza e intensidad, tanto con balón como sin balón.



Una muestra que Rony Lopes, además, ha querido acompañar un esclarecedor mensaje, dando muestras de que no ha tirado la toalla y que trabaja duro para que le llegue la oportunidad. Esa que, quizá, merece ahora, que el resto del equipo parece haber bajado el nivel: "Mantente en silencio, concéntrate en tus objetivos, trabaja duro. El éxito llega a quienes hacen sacrificios".



En LaLiga, el internacional portugués, de origen brasileño, sólo ha acumulado 21 minutos distribuido en dos partidos, el último de ellos ante el Real Madrid, el 18 de enero. Desde entonces, dos encuentros en el banquillo y otros dos, los últimos, sin entrar en las convocatorias.



Más fortuna ha tenido Rony en Copa y Europa League, donde ha disputado toda la fase de grupo. En la competición del 'K.O.', eso sí, se cayó del once titular ante el Levante y frente al Mirandés, donde el Sevilla FC cayó eliminado.