Así explican los árbitros la polémica jugada del VAR en el Sevilla-Espanyol

La jugada del polémica del Sevilla FC-Espanyol, en la que Cordero Vega fue avisado por la falta de Sergi Gómez a Calleri, ha sido explicado este martes en la sede del Comité Técnico de Árbitros, después de toda la polémica que ha despertado a su alrededor. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) entiende que el "revuelo" tras el Sevilla-Espanyol muestra el buen funcionamiento del VAR en España, ya que tras la mayoría de las revisiones los árbitros han seguido el criterio de éste, aunque aclaró que es el árbitro de campo quien toma siempre la primera y la última decisión.

El presidente del CTA, Carlos Velasco Carballo, recordó en una jornada de formación con medios, que "lo que generó duda este fin de semana ya había pasado la temporada anterior dos veces" -en los partidos Huesca-Espanyol y Levante-Athletic, "y cinco ésta" - Leganés-Athletic, Atlético-Espanyol, Sevilla-Granada, Fuenlabrada-Las Palmas y Sevilla-Espanyol.



"El revuelo es la consecuencia de lo bien que funciona el VAR en España. Estamos bien acostumbradas a que hay muy pocas veces en las que el VAR interviene y el árbitro toma una decisión diferente, pero en muchas ligas de cada 100 veces que va a ver el monitor 24 veces toma una decisión distinta. En España ese porcentaje es de un 10% o un 11% de las veces y quizá ha sido una sorpresa este en medios y en la opinión pública sobre algo que las reglas establecen con claridad", afirmó.

Velasco, acompañado por los miembros del comité técnico del CTA, Carlos Clos Gómez y Alberto Undiano Mallenco, no se pronunció sobre si la actuación de Cordero Vega fue la correcta, al señalar libre directo y mostrar tarjeta amarilla, después de que el VAR González González le pidiera que revisara la falta de Sergi Gómez sobre Calleri, por tratarse de una ocasión manifiesta de gol.

"Para el VAR no hay nada gris, solo interviene cuando cree que es una acción clara y manifiesta. El árbitro es el que toma la primera y la última decisión. Es muy fiable, nos valoran mucho al VAR español. La discusión vendrá porque deba o no intervenir en otras jugadas, pero es muy importante que de seguridad jurídica de que cuando interviene hace justicia y no que cuando lo haga genere un debate nacional por no hacerlo en situaciones claras", señaló.

??????? OFICIAL | El @CTA_RFEF explica PÚBLICAMENTE y para todo el mundo que la reanudación de la jugada del Sevilla-Espanyol con falta y amarilla es CORRECTA conforme a las reglas de juego y protocolo VAR. Dentro ?? pic.twitter.com/bCREiaJwel — Isaac Fouto (@isaacfouto) February 18, 2020

?? Un tuit para guardar: ¿Cuándo puede intervenir el VAR?



?? Goles

?? Tarjetas rojas directas

?? Penaltis

?? Confusión de identidad



?? Síguelo EN DIRECTO la jornada de formación arbitral: https://t.co/tP49bAAmLX pic.twitter.com/k84YEeHb7w — RFEF (@rfef) February 18, 2020

Además, el Comité Técnico ha hecho hincapié en los cuatro supuestos en los que puede entrar el VAR, lo que aplicado a la polémica del encuentro entre el Sevilla FC y el Espanyol, el pasado domingo, el videoarbitraje entró ante la posible roja para Sergi Gómez.

Los responsables del CTA repasaron los otros supuestos en los que el árbitro ha mantenido su criterio frente al del VAR esta temporada y la pasada e insistieron en que el árbitro nunca se dirige al VAR y en que es el VAR el que llama al árbitro en los cuatro supuestos que dicta la normativa -goles, tarjetas rojas directas, penaltis y confusión de identidad- y cuando aprecia que en su decisión hay un error manifiesto.

"Este fin de semana ha habido una jugada en la que se ha tardado mucho en un chequeo. Hay veces que un chequeo largo significa que no es claro y manifiesto y otras en las que ese chequeo largo te permite evitar un error escandaloso para intervenir cuando tengas la total seguridad", apuntó Velasco Carballo, que detalló que se ha mejorado en las intervenciones por tarjeta roja, con 12 en lo que va de esta temporada frente a las 5 de toda la pasada.

?? Carlos Clos Gómez y Alberto Undiano Mallenco explican con vídeos la normativa sobre las manos.



?? Síguelo EN DIRECTO: https://t.co/3KBWvvLGuH pic.twitter.com/vrEEGfPQkA — RFEF (@rfef) February 18, 2020

VAR en los vídeomarcadores

Además, recordó cuáles son los supuestos en los que las manos serán legales o ilegales y confirmó que el VAR no entra en jugadas grises, siempre en acciones claras y manifiestas. "El VAR cuando interviene es porque para él es un error claro y manifiesto. Para el VAR no hay jugadas grises", apostilló.

Aparte del balance y las aclaraciones sobre el uso del VAR, Velasco Carballo adelantó que se podrán ver las imágenes que se estén chequeando a través de los vídeomarcadores en el estadio de La Cartuja durante la próxima final de la Copa del Rey.