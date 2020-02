Font, Laporta y Roures piden responsabilidades a la directiva

Víctor Font, aspirante a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, expresidente de la entidad azulgrana, y Jaume Roures, director general de Mediapro, han pedido responsabilidades a la junta directiva que preside Josep Maria Bartomeu a raíz de la contratación de una empresa para crear estados de opinión en redes sociales.



Una nueva información de la Cadena SER vincula a la empresa I3 Ventures, contratada por el club azulgrana, con cuentas en redes sociales que difundían mensajes denigrantes hacia jugadores, técnicos o miembros del entorno azulgrana.



La citada emisora ha presentado la documentación que demostraría la relación entre las empresas I3 Venture y Nicestream, que tienen el mismo administrador, la página web respetoydeporte.com y los correspondientes perfiles de twitter y facebook que han publicado mensajes difamatorios contra Font, Laporta y Roures, pero también contra jugadores (Gerard Piqué, Leo Messi), exjugadores (Xavi Hernández) y exentrenadores como Pep Guardiola.



Laporta califica estas acciones de "una animalada más de esta junta directiva" y en su cuenta en twitter señala que resulta "indignante que utilicen estas prácticas mafiosas que manchan la imagen del Barça".



"Demuestran una vez más su incompetencia y pánico a que se descubra todo lo que esconden y que tengan que dimitir", asegura el expresidente.



Roures, que es caricaturizado desde la página en facebook "Jaume, un film de terror", está dispuesto a llevar a los tribunales al Barça por "administración desleal", después de que la información radiofónica cifrara en un millón de euros, los pagos que habría efectuado el Barça para solicitar estos informes.



"Pediremos responsabilidades penales personales a la gente de la junta directiva involucrada, pero lo importante de la situación del Barça es que existe un desorden, un desgobierno y un agujero económico. Esto es lo que tendría que preocupar al socio", dijo.



En declaraciones a Rac1, Víctor Font asegura que el Barça está en "bancarrota moral" y pide a Bartomeu que coja "el toro por los cuernos", haga una rueda de prensa y dé "todo tipo de explicaciones" porque todo este asunto "no puede quedar en un comunicado".



"Si se demuestra que detrás de todo esto está la junta directiva, evidentemente Bartomeu tendría que marcharse", dijo Font, quien reconoció que desde hace tiempo había notado la existencia en las redes de "acciones coordinadas u orquestadas por perfiles" que aparecían con el mismo mensaje.



"Nosotros no utilizamos ninguna empresa para crear mensajes en contra del club. Las pruebas que están saliendo nos dejan perplejos. Es alucinante, no sé encontrar los adjetivos. Esto me ha pillado de viaje y estoy triste, enfadado, sorprendido... Sobre todo como socio, porque quien sale perjudicado es el Barça. El Barça no se merece esto", comentó Font.



El aspirante a la presidencia del Barça desconoce si emprenderá acciones judiciales, aunque tiene claro que hará "lo que haga falta para defender los intereses del club, sin ningún tipo de duda".



Font considera que "si no hay proyecto", lo que tendría que hacer la junta directiva que preside Josep Maria Bartomeu es "convocar elecciones lo más rápido posible".