Casquero: "El Sevilla sigue siendo favorito para ganar la Europa League"

El Getafe vuelve a unas eliminatorias europeas... ¿crees que volverán los fantasmas de aquella eliminatoria frente al Bayern de Munich que tú viviste?

¿Ves posible un Getafe Sevilla como final de Europa League?

Eso son palabras mayores, pero me encantaría. El Sevilla sí que es uno de los favoritos y el Getafe solo piensa en pasar esta primera eliminatoria que es muy complicada contra el Ajax. El Getafe no se puede marcar como objetivo mirar tan a largo plazo, sin embargo el Sevilla sí, ya que siempre que juega Europa League es uno de los favoritos para ganarla.

- Fantasma ninguno. Yo creo que vivirán esta eliminatoria como un partido para divertirse, como lo hicimos nosotros frente al Bayern. Este equipo además es muy distinto a aquel Getafe. Yo veo al Getafe en un gran estado de forma, que funcionan como uno de los mejores equipos de Europa, que no tienen las singularidade que pueden tener otros equipos, pero, sin embargo, lo suplen con un gran juego colectivo. Cuando funcionas tan bien y estás en un estado de forma tan bueno y con toda esa confianza el equipo es muy dificil de batir. Otros equipos no ven la forma de buscar el punto débil de este Getafe que tiene que aporvechar este estado de forma que tiene porque no sabes cuando puede cambiar esta dinámica