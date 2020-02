Un ex del Cluj avisa: "El Sevilla no se puede relajar"

El Sevilla retomará la Europa League este jueves ante el Cluj, un equipo modesto que da sus primeros pasos en el Viejo Continente, si bien viene de dejar fuera de en la fase de Grupos al Rennes francés y a la Lazio.

Esto último ya es motivo para estar avisados. Pero por si alguien se confía, un ex jugador del conjunto rumano advierte de la peligrosidad de sus ex compañeros. Se trata del delantero Urko Vera, ex de Osasuna que militó en el Cluj en la primera mitad de la temporada 17/18 (acabó cedido en el Astra Giurgiu) y también hasta enero en la 18/19.

"Evidentemente, el Sevilla debería superarlo fácil, pero el Cluj es un equipo rocoso y Petrescu es un gran entrenador, se encarga de hacer equipos contra los que nadie quiere jugar, equipos feos que compiten muy bien. El Sevilla tiene mejores jugadores, pero deberá dar su mejor versión, no se puede relajar porque de lo contrario le puede crear problemas", señaló en SFC Radio el actual jugador del Guijulelo, de Tercera división.

El ariete vasco, además, recalcó el crecimiento del conjunto de Transilvania en estos años. "Está haciendo las cosas muy bien y haciendo esfuerzos económicos importantes. Cuando yo estaba allí no jugaba en Europa, pero una de nuestras señas de identidad ya era que a los rivales les costaba muchos meternos un gol y si nosotros marcábamos teníamos muchas opciones siempre de ganar", recordó.

Por ello, Urko vera tiene claro como debe jugar el Sevilla en el Estadio Constantin Radulescu. "Moviendo la pelota para crearles espacios, porque como juegues a un ritmo bajo ellos se encierran, van a defender muy bien y tiene un buen portero como Arlauskis, que jugó en el Espanyol. Hay que encontrar los espacios y circular el balón porque cuanto más tiempo pase más cansado estarán", explicó, al tiempo que habló de algunos nombres propios: "Tienen dos bandas muy rápidas. En la derecha está Deac, que jugo en el Schalke con Raúl, es el jugador a seguir de ellos, muy rápido y con un gran golpeo (suma 7 goles). Arriba suelen colocar a un delantero grande (Lacina Traoré) para jugar directo. Intentarán aguantar al principio, siempre buscan resultados cortos".

Pero, pese a todas estas advertencias, el delantero de Barakaldo no tiene dudas de que "si el Sevilla está en su mejor nivel debe pasar", colmando de halagos también al equipo nervionense: "A mi Lopetegui me parece que hace un buen fútbol. Está quizás en el peor momento de la temporada pero tiene jugadores como Ocampos, Banega, Nolito, Vaclik€ pero es muy complicado estar a tu mejor nivel durante toda la temporada".

Por otro lado, Urko Vera también avanzó lo que se encontrará el Sevilla en la ciudad de Cluj-Napoca: "En este tipo de partidos, como sucede ante el Steaua, la gente acude en buen número y hay ambiente. Además, allí son más permisivos con las bengalas y cosas de este tipo. No es un campo como el del Sevilla con la gente cantando, es más pequeño, pero en partido así se llena".