Rubi monta y desmonta su rompecabezas

Rubi sólo ha podido repetir once en una ocasión. UES

El rompecabezas del Betis no le acaba de salir a un Rubi que no para de montar y desmontar piezas. Cuando por fin tenía decidido su columna vertebral gracias a los fichajes de Guido y Aleñá y a la recuperación de Carvalho, el de Vilassar de Mar se ha visto obligado a dar un enésimo giro de tuerca, por lo que hay varias incógnitas de cara al once que alineará el viernes, cuando está obligado a ganar al Mallorca.

La primera duda es el sistema, pues después de varias citas entre el 1-4-2-3-1 y el 1-4-3-3 que usó ante Barcelona y Leganés, tuvo que cambiar sobre la marcha en Butarque, ya que a Aleñá se le ve incómodo y desconectado en la banda derecha, Emerson y Guido tenían amarillas y el Betis jugaba a merced del penúltimo.

No lograba salir de su campo, ya que Aguirre no dejaba recibir a Canales ni Carvalho y ponía a Braithwaite encima del pivote argentino, con lo que la única vía posible era que los centrales condujesen, pero el equipo se ahogaba y no había líneas.

Con Aleñá por dentro, el Betis mejoró. Se asoció el canterano culé con Canales y Carvalho era ahora el '5', en un 1-4-4-2 con Loren al lado de Borja Iglesias.

El del 'Panda', expulsado, es un cambio obligado en un once en el que previsiblemente volverá Fekir, una vez que ha cumplido su partido de sanción. Y aquí, porque al punta gallego lo va a suplir Loren y el galo lo normal es que entre por Joaquín, surge la principal duda de Rubi: ¿doble pivote con Guido y Carvalho? ¿dejar al capitán para sacrificar a un centrocampista y ganar peso arriba? ¿repetir de extremo con Aleñá o Canales o buscarles un sitio más centrado? ¿es la hora de que vuelva Guardado? ¿está Pedraza en condiciones como para que Álex Moreno tenga el banquillazo que merece?

El mexicano viajó a Butarque, pero no tuvo minutos y podría volver ante el Mallorca. Guido aporta esa contundencia que faltaba en defensa, pero se le ve aún falto de adaptación y algo aturullado con la pelota. A William Carvalho, por su parte, le falta aún ritmo de competición tras cinco meses lesionado y ya jugó los 90 minutos el domingo. Otra opción sería la de Edgar, que estaba jugando a buen nivel y ha desaparecido del once.

Lo único claro es que Rubi, el cuarto técnico que más piezas ha usado (27), seguirá sin poder repetir alineación. Sólo lo hizo una vez esta Liga: jornadas 12 y 13, ante Real Madrid y Sevilla.