Haaland, la última joya europea, fue ofrecido a Betis y Sevilla

Hay un chico noruego que a sus escasos 19 años no deja de deslumbrar a toda la Europa futbolística. Se trata de Erling Braut Haaland, quien partido tras partido no para de romper récords de precocidad a una velocidad de vértigo. Con el RB Salzburgo, el joven ariete anotó 24 tantos (16 goles en la bundesliga austriaca, 8 en la fase de grupos de la Champions) en los seis meses que estuvo en el conjunto austriaco antes de mudarse a Dortmund, donde bajo la dirección de Lucian Favre el delantero ha conseguido 8 dianas en el campeonato liguero alemán en apenas 5 encuentros (tres de ellos saliendo del banquillo) y ha sido protagonista en la victoria ante el PSG en octavos de la Champions con un doblete.



According to SKY ITALIA #Haaland run a 60 meter sprint in 6,64 seconds. The world record is 6,34 seconds. pic.twitter.com/31Ynw5h2vt — footballsta (@footbalsta_) February 18, 2020

Monchi le dejó escapar para la Roma

Los directores deportivos de medio continente se tiran de los pelos por dejar escapar a esta joven perla que no para de brillar en cada encuentro. No es que el futbolista haya pasado desapercibido por el radar de los grandes equipos, es que estos se negaron a realizar la operación en no pocas ocasiones. Según relata hoy en su portal web Eurosport, el agente del noruego,, ofreció a innumerables equipos los servicios de, pero ninguno se atrevió a dar el paso para realizar su fichaje.Según esta información, entre los equipos que se destacan como, aparecen los nombres dely el. Pero, ¿qué llevó a estos conjuntos a no afrontar una operación que, visto lo visto, parecía toda una ganga?.No se trataba de la cláusula del jugador para abandonar el, pues esta era de unos escasos 20 millones de euros -mismo precio que, por ejemplo, el conjunto deabonó poreste pasado mes de enero e incluso inferior a los 28 'kilos' que desembolsó el equipo verdiblanco poren verano- el problema residía en el resto de intereses y comisiones que rodeaban a la operación.Como se ha visto este enero una vez conocidas las cifras del traspaso, elha acabado pagando más del doble de la cantidad que establece la cláusula de. A los 20 millones que rezaban en la misma, el conjunto bávaro ha tenido que sumar otros 25 'kilos' en conceptos de intereses para su padre y también para su representante, elevando la operación hasta 45 millones de euros. Por otra parte, el noruego pretendía un salario alrededor de 8 'kilos' limpios al año, que al parecer han avacabado por ser 5 con el equipo deNo fueron pocas las ocasiones en las quepudo haber recalado en otro equipo. Cuando tenía 15 años, elrechazó su contratación pues exigía cobrar 5.000 euros mensuales, cuando el equipo alemán tiene un tope salarial para canteranos marcado en 2.000. El, por su parte, pudo hacerse con el noruego el mercado de enero de 2019, cuando este fue ofrecido ante la necesidad blaugrana de encontrar un delantero. Finalmente, el que acabaría recalando a la Ciudad Condal fueAhoraexfutbolista de la Roma, ha revelado en el diario portugués A Bola que el jugador ahora delfue ofrecido al club romanista durante la etapa de Monchi al frente de la dirección deportiva. "Hace dos años, le ofrecieron a lala posibilidad de fichar apor cuatro millones de euros. La oferta fue rechazada y terminó yendo a".