La exótica oportunidad de mercado que podría firmar el Betis

Las negociaciones entre el Huesca y Ki Sung-yong siguen abiertas han propiciado que la nómina de pretendientes con los que cuenta ha aumentado el pivote surcoreano haya aumentado, después de que este pasado martes saliese a la luz el interés del club oscense por su contratación y del futbolista por recalar en España, tal y como informa el Heraldo de Aragón.



Desde el propio Huesca, de hecho, apuntan al citado medio que más de un conjunto de Primera división estaría ahora dispuesto a hacerse con los servicios de un futbolista que también ha contado con proposiciones de equipos de la MLS norteamericana, Qatar y China.



El centrocampista surcoreano se desvinculó del Newcastle inglés al final del pasado mercado de invierno y se encuentra en la actualidad sin equipo, siendo su intención en un principio la de regresar a su país, donde la liga dará comienzo el 29 de febrero. Con dicho fin, mantuvo varios contactos, en especial con el FC Seoul, conjunto desde el que dio el salto a Europa en 2009 de la mano del Celtic de Glasgow. Según los medios de su país, le habría ofrecido 622.000 euros por toda la temporada, cifra considerada insuficiente. De ahí que apareciera la opción del Huesca y, tras ello, la de otros Primeras, entre ellos el Betis, tal y como apunta el perfil de Twitter especializado en fútbol coreano @KORFootballNews, que apunta que le ofrecería dos años y cuatro meses de contrato.





BREAKING | Ki Sung-yueng is set to sign a 2 years and 4 months contract with Real Betis. (OSEN)