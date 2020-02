Rubi: "Hay puntos y matemáticamente pueden pasar muchas cosas"

El empate cosechado ante el Mallorca dificulta aún más el objetivo del Betis de alcanzar los puestos europeos. Tras el cuentro, Rubi no ha querido hacer especial hincapié en este hecho: "Ya hace días que dejé de hablar de Europa, voy partido a partido. La distancia no es más cerca que con los de abajo, pero es que me da igual. Lo que no podemos es cometer errores como en el segundo y el tercer gol. Es imperdonable que encajemos tres goles en casa y voy a seguir trabajando en ello porque cuando arreglamos una cosa, salen agujeros por otro lado".

¿Qué explicación puede dar?: No entraba en nuestros planes encajar tres goles. Es cierto que son tres ocasiones y tres goles, han tenido una eficacia total, pero me voy muy dolido con algún gol. Nos equivocamos mucho en cómo defender la jugada del segundo, que hemos trabajado mucho. Y en el tercero, hay que pensar que hasta que no metes el cuarto no puedes recrearte ni venirte arriba. En ataque el equipo me ha costado, peri en defensa no hemos podido evitar esos goles

Posible cambio en el banquillo del Betis: "No pienso en esas cosas. Lo que tengo que hacer es seguir trabajando, agitar el árbol para que los jugadores se den cuenta de que lo que se buscamos es rendimiento. Pero creo que el equipo ha generado suficiente, aun con los mismos errores, para ganar 5-3".

¿Le preocupa lo que se avecina ahora?: "Lo que al entrenador le duele es que cosas que se han trabajado, de repente se dejen de hacer y que te cuesten gol. En cuanto al calendario, nuestros futbolistas parece que a veces están más a gusto con equipos que en teoría tienen más nombre y me preocupa relativamente eso. Veo al equipo capaz de ganar en Valencia".

El técnico del Betis discutió con Joel en mitad del partido: "Era por el segundo gol, que a nivel colectivo hemos cometido tres errores, pero no he discutido, le he dicho que le diera un toque de atención a sus compañeros de que no puede volver a pasar eso".

¿Considera la temporada un fracaso?: "La temporada no está concluida para nada. Hay puntos y matemáticamente pueden pasar muchas cosas, pero es cierto que no estamos contentos de como ha dio la temporada hasta el día de hoy. El equipo hay momentos que se ve que tiene la idea de juego dominada, pero nos ha sorprendido encajar, porque fuera nos pasa lo contrario, no recibimos goles y nos cuesta marcar. Yo voy a seguir trabajando y si es un fracaso lo reconoceré, pero creo que se pueden pelear aún todos los puntos".

Se han escuchado gritos de "directiva dimisión". ¿Temes que le salpique?: "Hemos pasado momentos delicados y la directiva ha demostrado su confianza en mi trabajo y no tengo por qué pensar diferente. Estoy dolido porque es un partido que había que ganar y sólo pienso en cómo meterle mano a mis jugadores para que no se repitan los mismos errores y ganar partidos".