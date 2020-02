Bordalás: "La etiqueta nos la ponen a nosotros y hoy nadie dice nada..."

José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este domingo en rueda de prensa que a su equipo siempre le pongan la etiqueta de que juega mal y duro cuando gana y criticó que, cuando pierde, a sus rivales nadie les dice nada cuando actúan de la misma forma. El conjunto azulón perdió 0-3 ante el Sevilla en un partido espeso y trabado en el que el cuadro nervionense fue muy efectivo tras desplegar un juego poco brillante. El técnico alicantino criticó el doble rasero que sufre el conjunto azulón.

"La etiqueta nos la ponen a nosotros y nadie ha dicho nada de las pérdidas de tiempo. Es curioso, ¿verdad? Cuando gana el Getafe se habla de que no se ha jugado nada y cuando se pierde, nada. Hoy, pierde el Getafe y nadie dice nada. Es increíble, estoy sorprendidísimo", señaló.

Además, opinó que el Getafe recibió demasiadas tarjetas amarillas y puso un ejemplo para valorar la diferencia de criterios del árbitro del partido. "Hubo una entrada por detrás en el primer tiempo del lateral izquierdo del Sevilla y no le mostraron nada. Luego, incomprensiblemente a Cucurella le han sacado una en una acción sin sentido".

También afirmó que el estado del césped perjudicó al Getafe y manifestó que es "curioso" que su propio terreno de juego no beneficie a sus jugadores. "No está en las mejores condiciones. A ver si lo recuperamos y mejora".

Respecto al duelo ante el Sevilla, indicó que fue un calco del choque ante el Real Madrid con un primer tiempo que dominó el Getafe que acabó en desventaja para sus hombres por una acción desafortunada del nigeriano Etebo. "En los ocho primeros diez minutos, ellos, con varios saques de esquina Y faltas laterales crearon inquietud. Luego jugamos casi todo el primer tiempo en el campo del Sevilla. Pero desafortunadamente, nos han marcado y ha sido un gol psicológico. Salieron al segundo tiempo con el estímulo por las nubes. Es un buen equipo, es fuerte, y en una falta lateral, idénticamente, nos marcaron. Luego anímicamente bajamos y nos hicieron el tercero", indicó.

"Etebo ha tenido mala suerte al resbalarse. Pero en la zona de riesgo, al principio, no tenía que haberse girado. Es consciente. Le hemos animado. Hay que pensar en el siguiente partido y seguro que ya no le va a volver a ocurrir", agregó.

Respecto a si la derrota contra el Sevilla baja a la realidad al Getafe, declaró que él y su equipo son siempre los mismos y recordó que enfrente tenía a un equipo que tiene el cuarto presupuesto más alto de toda la categoría. "Nosotros hemos sido bastante superiores en el primer tiempo y un error ha marcado el partido. Pero somos los mismos y el jueves tenemos un partido dificilísimo. Lo era antes de este partido y lo seguirá siendo. El favorito es el Ajax y lo seguirá siendo".

"No nos comparamos con nadie. Sufrimos una derrota dolorosa, excesiva bajo mi modo de ver. Siempre vamos a ir paso a paso y partido a partido sin olvidar lo que somos. Esas euforias son un golpe a la realidad. Hubo mala suerte en el primer gol y el resultado es excesivo. Pero somos el Getafe y enfrente teníamos el cuarto presupuesto. Eso es importante, para otros no. Si no lo fuera, los clubes no se gastarían los millones que se gastan".

Por último, recordó que el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa que disputará contra el Ajax será complicado: "Vamos a Amsterdam con un resultado bueno pero no definitivo. Es un equipo que le hizo cuatro al Real Madrid en el Bernabéu y tres al Valencia en Mestalla. Es un equipazo", finalizó.