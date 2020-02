Lopetegui: "Estaremos preparados para cualquier tipo de sistema"

El técnico del Sevilla F.C., Julen Lopetegui, compareció este miércoles ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de vuelta de 1/16 de final de la Europa League frente al Cluj. Un partido en el que el equipo nervionense debe demostrar sus credenciales y, en palabras del preparador vasco, ganarse "el mérito de pasar a la siguiente ronda" tras el 1-1 de la ida.

"Nos jugamos seguir o no seguir y evidentemente tenemos la máxima ambición, siendo conscientes de la dificultad del Cluj. Un equipo más peligroso fuera de casa que en casa. Tenemos que estar preparados para lo que va a suceder. Estamos pensando en hacer un buen partido y con la ilusión de dar una alegría a nuestra afición. El rival es un buen equipo, se lo ha ganado y ha dejado fuera a la Lazio, segundo clasificado a un punto de la Juventus. No tenemos ninguna duda", aseguró Lopetegui, a quien le 'preocupa' la versatilidad del conjunto rumano, aunque defiende tener respuestas preparadas.

"Creo que el Cluj tiene muy buenos jugadores, muchos de ellos en la selección rumana, otros que han dado vueltas en ligas importantes y un entrenador que es el líder de ese proyecto... Tienen muy claro cómo competir, por eso han ganado como han ganado en la liga. Tenemos que estar preparados para superar a un buen equipo, muy bien entrenado", explicó el técnico.

"No sabemos cómo van a jugar. Ellos sí tienen un estilo definido, pero a veces han jugado con línea de cinco o de cuatro. Tienen esa capacidad de adaptarse a diversos dibujos tácticos. Estaremos preparados para cualquier tipo de sistema que puedan sacar", afirmó.

Lopetegui también fue cuestionado por la coincidencia en el terreno de juego de Fernando y Gudelj, circunstancia a la que quiso restar trascendencia. "No hemos hecho grandes cambios, pero es cierto que han estado juntos. También anteriormente y en el futuro pueden seguir jugando juntos. Dependerá un poco de las circunstancias", agregó, no sin antes rematar con elogios para Koundé: "Jules, aparte de un buen jugador, tiene la capacidad de adaptarse y rendir en ambas posiciones".

El vasco, que bromeó al ser preguntado por el control de las relaciones sexuales en el Cluj ("Bastante tengo con controlar las mías. Eso forma parte del terreno personal de cada uno de ellos"), también se atrevió a dar su opinión sobre el coronavirus. "Es algo que no podemos controlar. Creo que todo se va a ir reconduciendo y no creo que tenga que haber un exceso de alarma. No me gusta que la gente entre en pánico. Depende de cómo se cuenten las cosas la gente toma un camino u otro", apuntó.