Relacionan a Betis y Valencia con Pellegrini

El sábado a las 16:00 horas se disputa en Mestalla un partido de vital importancia para los entrenadores de cada equipo. Joan Francesc Ferrer 'Rubi' y Albert Celades viven, desde la distancia, una situación similar con respecto a las dudas sobre su futuro más cercano. Los últimos resultados obtenidos por Betis y Valencia siembran dudas en torno a la figura de sus preparadores, por lo que ambos equipos podrían haber iniciado una ronda de consultas por si se decidieran a tomar una decisión el próximo lunes.

En este aspecto, ha aparecido la figura de Manuel Pellegrini. Según el diario la Cuarta de Chile, el ex entrenador de Villareal, Real Madrid o Manchester City, entre otros, habría sido contactado por el club che. De igual forma, en Radio Sevilla colocan al ingeniero en la terna de candidatos a ocupar el banquillo verdiblanco. Desde el club valencianista han desmentido esta información en las últimas horas. Sin embargo, la dura derrota ante el Atalanta en Champions junto con los malos resultados obtenidos en el último tramo liguero colocan a Albert Celades en la picota.

No atraviesa una mejor situación su homólogo en el Betis. Rubi solo ha conseguido un triunfo en los últimos nueve encuentros, firmando un pobre 8 de 27 puntos que colocan a los verdiblancos a diez puntos de Europa. Años anteriores, desde las oficinas de Heliópolis se han cesado entrenadores en rachas similares a la que atraviesa el ahora técnico del Betis, por lo que no sería descartable que un nuevo tropiezo en Mestalla supusiera la destitución del ex entrenador del Espanyol.

Ante esta perspectiva, y como contábamos días atrás en ESTADIO, desde el club verdiblanco han comenzado a sondear técnicos, en principio para la próxima temporada, aunque el próximo tramo liguero del equipo -que se enfrenta a Valencia, Real Madrid y Sevilla- podría ser definitorio para que la directiva presidida por Ángel Haro y José Miguel Catalán decidieran cambiar el rumbo del banquillo del Villamarín.

Marcelino y Merino, los favoritos para ocupar el banquillo bético



Otro de los nombres que se mueve en los despachos de Heliópolis es el de Marcelino García Toral. El que fuera técnico del Valencia los últimos dos años y medio ha demostrado su valía como técnico en el club che, donde la campaña anterior logró levantar la Copa del Rey venciendo en la final al Fútbol Club Barcelona. El de Villaviciosa formó un tandem de éxito en la capital del Turia junto al director deportivo Mateu Alemany, quien también fue cesado por el Valencia esta misma campaña -recordemos que el Betis también sondea el mercado en busca de una figura de estas características-. El problema con el ex entrenador de Valencia, Villareal o Sevilla es que, al ser cesado una vez el curso había comenzado, no podría ponerse al frente de ningún banquillo español hasta la próximo campaña.

Por ello, en caso de que la directiva tomase la decisión de prescindir de Rubi antes del próximo 30 de junio, el nombre que suena con más fuerza para tomar las riendas del equipo es el de Juan Merino. De esta forma, el de La Línea afrontaría su tercera etapa al frente del banquillo verdiblanco, tras dirigir a los béticos en seis encuentros durante la temporada 14/15 y otros 19 durante la 15/16, con un balance de nueve victorias, siete empates y otras nueve derrotas. Desde el pasado mes de septiembre, Merino ocupa un puesto en la secretaría técnica del Betis, por lo que no parecería complicado un movimientos de estas características.