Rubi se opone a la salida de Feddal al Valencia

El Valencia CF, tras confirmar que Ezequiel Garay se perderá lo que resta de temporada y tras haber dado el central argentino su consentimiento para que le retiren la ficha, ha pedido permiso a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para poder fichar un sustituto. En este sentido, es un secreto a voces que el elegido es Zouhair Feddal, del Betis, pero no lo va a tener nada sencillo a tenor de las declaraciones de Rubi, quien se ha mostrado partidario de no dejar salir a su pupilo.

"Me consta el interés (del Valencia en el central verdiblanco), pero también me consta que no es fácil que salga ahora. Tenemos sólo cuatro centrales del primer equipo en nómina y no queremos desprendernos de ninguno. Otra cosa es que la valoración económica sea beneficiosa para el club y se decida, pero a día de hoy veo muy difícil que Feddal se marche", ha señalado el técnico del Betis, Joan Francesc Ferrer Sicilia, en la rueda de prensa previa a la visita de este sábado a Mestalla.

El gran objetivo del director deportivo del Valencia, César Sánchez, es el marroquí, tal y como desveló ESTADIO Deportivo el pasado lunes. El Betis tenía claro que no le dejaría salir antes del partido de este sábado, pero ahora los che esperan la respuesta para saber si pueden realizar una operación de la que están convencidos y que les urge; pues una vez obtenga el permiso de la RFEF, el Valencia tendrá sólo 15 días de plazo para cerrar el fichaje deseado.

Esta petición de una respuesta definitiva hizo que el consejo de administración del Betis debatiese en un cónclave sobre la idoneidad de vender a Feddal, a quien le resta únicamente lo que queda de temporada y una más. La oferta para recalar en Mestalla sería un préstamo con obligación de compra, algo que no termina de convencer a los dirigentes heliopolitanos, entre los que existe una división de opiniones. El jugador alimentó esta posibilidad al borrar un tuit en el que calificaba de rumor sin fundamento su posible marcha.

En el caso de que Feddal finalmente se marchase, Rubi se quedaría únicamente para el eje de la zaga con Mandi y Bartra (sancionado este sábado), que son titularísimos; con Sidnei, que no juega desde hace tres meses; y con el canterano Edgar, quien después de rendir a buen nivel durante varios partidos, ha desaparecido de los planes del entrenador con la llegada de los refuerzos invernales y la recuperación de varios lesionados. El denostado Javi García, que no ha jugado en todo el 2020 y cuyo último partido fue el 19 de diciembre contra el Antoniano, sería otra opción que tampoco genera confianza a priori.

"El club siempre va a intentar mejorar el equipo del año anterior. Hay jugadores con un peso importante y hay que pelear por seguir teniéndolos. El equipo juega a lo que quieren este tipo de jugadores, la gente los trata bien... No es fácil renunciar a un equipo como el Betis", ha agregado el catalán, aprovechando el 'caso Feddal', refiriéndose sin nombrarlos a los Fekir, Canales, Borja Iglesias o William Carvalho, entre otros.