Sevilla FC-CFR Cluj: Que no hagan falta mascarillas

Con el coronavirus extendiéndose por todo el mundo, y habiéndose detectado ya el primer positivo en Sevilla, las autoridades sanitarias se preparan para la posibilidad de que el contagio pueda convertirse en una auténtica pandemia. Una alarma social que ha despertado el pánico de todos hasta el punto de que las mascarillas se hayan agotado prácticamente en toda España, a pesar de que las instituciones hayan querido dejar claro que no son necesarias y que la gripe común tiene un mayor porcentaje de mortalidad que el nuevo virus.

Lógicamente, esta situación no ha escapado al fútbol, habiéndose referido a ello el propio Julen Lopetegui durante la rueda de prensa previa al partido de hoy en el Sánchez-Pizjuán, frente al Cluj. "Creo que todo se va a ir reconduciendo y no creo que tenga que haber un exceso de alarma. No me gusta que la gente entre en pánico", dijo el preparador blanquirrojo.

Un plan que bien podría aplicar Lopetegui a la situación actual de su Sevilla FC, al que el triunfo por 0-3 del pasado fin de semana ante el Getafe en LaLiga le ha servido para controlar ligeramente la crisis deportiva en la que los de Nervión se encontraban inmersos, tras haber quedado apeados de la Copa del Rey ante el Mirandés. Un parcial de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria entre todas las competiciones (dos derrotas y tres empates), entre ellos la ida europea en Rumanía, en la que Youssef En-Nesyri acabó salvando el 1-1 cuando ya se mascaba la tragedia.

Una mala racha que el vasco quiere dejar en una mera gripe común, acallando las dudas y ganándose el mérito de estar en los octavos de final de la Europa League sin que hagan falta mascarillas, con solvencia; tal y como el Sevilla FC supo imponerse en Getafe. Un triunfo que le ha servido para asentarse de nuevo en los puestos con derecho a Champions, con lo que ello supone para la moral.

Para ello, Lopetegui podría dar hoy descanso a Tomas Vaclik en portería, después de que el domingo fuera sustituido al descanso por el marroquí Yassine Bono por una dolencia en la rodilla derecha. Descansaría también el brasileño Fernando Reges, quien, al igual que el meta checo, acabó con molestias físicas. En ambos casos, todo hace indicar que no forzarán, llegando más descansados para el domingo, ante Osasuna, en LaLiga.

Con la zaga habitual, volviendo Koundé al eje de la defensa después de que Sergi Gómez le moviera la silla semanas atrás, Gudelj aportaría equilibrio en el centro del campo, ejerciendo como pivote por detrás del argentino Éver Banega (suplente sin minutos en los dos últimos encuentros) y Joan Jordán, que el domingo no podrá participar por sanción, al cumplir ciclo. Óliver Torres, recién salido de una lesión y que ya jugó unos minutos el pasado domingo ante el Getafe, también cuenta con opciones.

Menos dudas, a priori, presenta el ataque sevillista, teniendo Ocampos reservada la izquierda y Suso, la derecha. Tras el buen partido de De Jong ante el Getafe, todo apunta a que hoy cederá su sitio a En-Nesyri arriba, al ser el Cluj, quizá, un rival que le venga mejor al marroquí, a la hora de buscar los espacios a la espalda, como ya demostró en la ida. Pese a ello, tampoco sería descartable que el holandés repitiera de inicio.

Dan Petrescu, por su parte, viaja a Sevilla con la clara intención de certificar lo que, ante un rival como el blanquirrojo, ha calificado como un "milagro". Y es que Lopetegui tampoco puede rotar mucho, es una 'final'. Un nuevo desliz dejaría al equipo herido de muerte. Ganar con solvencia, que no hagan falta mascarillas.