Sanidad dice que no se ha planteado la suspensión de partidos de fútbol o fallas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha manifestado que con la actual situación del coronavirus en España no se ha planteado la suspensión de acontecimientos como partidos de fútbol, aunque se decidirá en su momento y teniendo en cuenta que "cada situación que requieren sus especificidades".



"Si en Italia los partidos se hacen a puerta cerrada no tendría sentido que vinieran miles de aficionados a España", ha dicho Simón, aunque ha insistido que "España ahora no está tomando ninguna medida de distanciamiento social y de control de masas". "Cuando se tomen medidas se valorará".



Tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento del Coronavirus, que ha presidido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, Simón ha dicho en rueda de prensa que no se está planteando "hacer ninguna recomendación nueva. Vamos a hacer un seguimiento muy estrecho y valorar las opciones de actuación en caso de que cambiara el escenario; si se necesita cambiar en dos horas, se hará, dos días o en dos semanas, si no no se hará", ha aseverado. EFE



