Lopetegui: "Hay plena confianza en Bono, va a estar conectado"

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha atendido a los medios de comunicación tras el entrenamiento nervionense, en la sala de prensa de la ciudad deportiva, donde el vasco ha descartado la presencia de Tomas Vaclik en el partido de mañana ante Osasuna. "Vaclik no va a estar, pero tenemos plena confianza en Bono. Se ha descartado que tenga algo importante y estamos a la espera de la evolución de Tomas", ha desvelado el preparador blanquirrojo, que explicó así su salida a última hora de la convocatoria ante el Cluj: "Tuvo algún problemilla en la recuperación, pero ahora es una oportunidad para Bono, confiamos en él y nos va a ayudar mucho".

En cuanto al poco tiempo de descanso entre el partido del Cluj y el de Osasuna, Lopetegui se ha mostrado resignado. "Tenemos muchos partidos, con poco descanso ahora, es el escenario que tenemos, ahora a prepararnos bien. La exigencia de Osasuna va a ser muy alta, vamos a tener que hacer un gran esfuerzo y pasar de cero a 100 en dos días. Los horarios no dependen de mí. Tenemos que adaptarnos, es tan grande las ganas que tenemos que no nos paramos a mirar eso, pero ellos llevan toda la semana preparando el partido", ha recalcado.

Sobre el estado físico de jugadores como Suso, que fue sustituido el jueves por unas molestias, y el cansancio que pueda afectar a otros, Lopetegui ha explicado. "Veremos, hoy no hemos podido hacer una valoración al 100%. Todo va muy ajustado para definir el once, hay situaciones a valorar, que nos obligan a ir al límite. Confiamos en toda la plantilla para sacar el once más competitivo. Con Suso vamos a ver, algunos tienen problemillas pero cada hora de descanso es importante".

Con respecto a la actuación de Bono ante el Cluj, su fallo en el gol posteriormente anulado y sus declaraciones tras el partido en el que admitió haber "desconectado" cuando vio la mano, Lopetegui ha sido claro: "No sé si quiso decir eso, pero que mañana va a estar conectado, seguro que quiso decir otra cosa, pero mañana lo estará".

Es más importante recuperar al equipo mentalmente que físicamente: "El equipo se ve reforzado mentalmente por pasar a octavos, ahora el recuperar físicamente el equipo. Están con muchas ganas, hasta mañana o esta noche no vamos a saber exactamente el once que saquemos".

La grada mostró su enfado por el juego ante el Cluj, preferiría haber jugado fuera mañana: "La exigencia máxima marca un camino. El público es soberano, el equipo está donde tiene que estar, es importante llegar a estos partidos en un estado de tranquilidad y calma. El que llega así el tramo final consigue los objetivos. Siempre queremos jugar delante de nuestro público, el objetivo es de todos y ellos inciden directamente en los jugadores. En los momentos de dudas nos guía y nos ayuda".

Qué Osasuna espera, Arrasate dijo que defenderán con once: "Todos los equipos defienden con 11 hoy en día, imagino que se refería a eso. Ellos han cambiado cosas, ganaron 0-1 al Athletic haciendo un gran partido. Han jugado con línea de cinco, la llegada de Enric Gallego, han buscado soluciones y son muy competitivos".

Encadenar dos triunfos consecutivos en Liga sería importante: "Las victorias siempre vienen bien pero todo viene tan rápido... Hay que estar preparados para fluctuar con estas situaciones y tener claro el camino siempre. Ser fuertes mentalmente, estar unidos como grupo y eso los chicos lo saben".

Le preocupa la falta de gol: "La realidad es que tuvimos muchas situaciones de gol ante el Cluj, pero no estuvimos acertados. Insistir, insistir e insistir, no hay otro camino".

Le preocupa el tema del coronavirus ahora que tendrá que viajar a Roma: "Lo único que me ocupa y preocupa es Osasuna, no estamos ajenos a la sociedad pero confiamos en los mensajes de tranquilidad. Esa es mi sensación".

Verá el Clásico: "Depende del humor que tenga, pero no sé ni la hora sinceramente".