Sevilla-Osasuna: Por la comunión

Existen situaciones que sólo se entienden dentro de un contexto y que desde fuera pueden resultar incomprensibles aunque de puertas para adentro sí haya una explicación. Ocurre ahora en Nervión, donde el sevillismo no dudó en recriminar con dureza a su equipo la imagen ofrecida ante el Cluj pese a pasar, con algún pañuelo incluido, y subyace una crispación que planeará durante el mediodía de este domingo sobre el Ramón Sánchez-Pizjuán y caerá en picado contra el equipo de Lopetegui si no carbura con el paso de los minutos.

La afición no aprueba las propuestas y el rendimiento del equipo como local y, aunque se ha clasificado para octavos y ha iniciado la jornada en Champions, no perdonará la más mínima concesión y exigirá a un Sevilla valiente y convincente desde el comienzo. Tesitura que pondrá a prueba la concentración y la capacidad del proyecto para jugar al límite, para controlar las precipitaciones y evidenciar la versión que requieren en la 'Bombonera'.

Será más o menos justa tanta presión para los blanquirrojos, pero es una realidad que el Sevilla ha dejado escapar demasiados puntos como anfitrión, algo completamente incompatible con los objetivos más allá de que hasta ahora se haya sostenido con su fiabilidad a domicilio.



Lopetegui es consciente de la extrema necesidad de ganar por todo lo mencionado anteriormente y por la mayúscula competencia por los cuatro primeros puestos. El viernes se impuso lay este sábado lo hizo el, lo que aprieta aún más la zona alta y obliga al Sevilla a amarrar la victoria para reafirmar su posición de Champions, ahora mismo perdida después del triunfo txuri-urdin., además,, que juegan por la tarde. Mucho en liza en la 'Bombonera', muchísimo, anteÁvila pero que seguro que presentará batalla fiel a su carácter aguerrido y que pondrá en problemas a los hispalenses si no mejoran las prestaciones que evidenciaron ante

En este sentido, está por ver si Lopetegui atenderá a la necesidad de cambiar algo para encontrar la fórmula en casa o insistirá con la misma idea que casa no ha funcionado hasta ahora. De momento, la sanción de Jordán le obliga a realizar una variación en un centro del campo huérfano de toque en los dos últimos encuentros en favor del concepto de roca.

Podría levantar el 'castigo' a Banega o recuperar para la causa al 'Mudo', fuera de la lista el jueves, aunque la opción más probable apunta a Óliver Torres, ya restablecido de sus molestias. El equipo ha añorado su criterio y precisión en el balón largo pero el funcionamiento en Getafe del trivote de contención prolongó su ausencia. Lo sucedido ante el Cluj lo postula como favorito para acompañar a Fernando y Gudelj.

No habrá relevo en la portería, pues Vaclik no ha llegado a tiempo y repetirá Bono después de su error en Europa, que pudo costar muy caro de no ser por el VAR. El marroquí dispone de la posibilidad de redimirse, de demostrar su valía en Nervión.

En defensa mantendrá salvo sorpresa a los cuatro de los últimos encuentros, con Navas y Reguilón en los carriles, y Diego Carlos y Koundé en el eje de la zaga. El equipo ha recuperado la solidez perdida, por lo que ahora precisa lo que ha faltado toda la temporada, más acierto arriba. A priori, por la naturaleza del rival, apostaría nuevamente por De Jong, pues difícilmente Lopetegui girará hacia lo que desea el sevillismo, que parta con dos puntas.

La duda está en el costado diestro, pues Suso se encuentra entre algodones. Lopetegui lo ha incluido en una lista de 20, pero su presencia dependerá de su estado físico antes del choque. Si se halla en condiciones, el gaditano se hará con los mandos desde la derecha mientras que en caso contrario, la izquierda correspondería posiblemente a Nolito, pues Ocampos volvería a formar sociedad con Navas en busca de la comunión con Nervión.