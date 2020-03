Borja o Loren, ¿quién debe ser el punta titular en el Betis?

La derrota contra el Valencia ha elevado el nivel de crispación en el beticismo, completamente decepcionado por la temporada de un Betis muy por debajo de las expectativas creadas en verano por el desembolso realizado en el mercado para traer a futbolistas que despertaron mucha ilusión.

Uno de ellos fue Borja Iglesias, que venía de brillar en el Espanyol de Rubi y por el que el Betis mantuvo una dura negociación con los pericos para finalmente ficharlo por 28 millones de euros. Con su llegada se suponía resuelto el problema con el gol que tuvo la campaña anterior, pero su rendimiento hasta la fecha no se corresponde lo más mínimo a lo esperado.

El gallego marcó 20 goles como blanquiazul, 17 en LaLiga, mientras que este curso tan sólo lleva tres con la camiseta verdiblanca a falta de 12 jornadas para que concluya el campeonato, una cifra irrisoria teniendo en cuenta su precio y la confianza depositada en él. A pesar de su falta de pólvora, Rubi ha seguido confiando en él, lo que se refleja en los 1,381 minutos jugados en Liga, y lo ha mantenido en la titularidad por delante del ariete que ha tomado su relevo como goleador, Loren Morón.

El canterano estuvo a punto de salir en verano, pues partía este ejercicio con un rol muy secundario, a lo que pronto le dio la vuelta con un nivel de puntería altísimo que lo convirtió durante parte de LaLiga en el 'pichichi'. No en vano, en la jornada nueve ya llevaba siete goles, y en el derbi amplió su cuenta a ocho. Este olfato demoledor le valió, como no podía ser de otra forma, su sitio en el once pero, en cuanto la cascada de dianas paró, Rubi optó de nuevo por Borja Iglesias, partiendo el marbellí como suplente en siete de los últimos diez partidos, en uno de ellos por sanción de su compañero.

Loren ha terminado participando en todos los partidos y ayer se reivindicó otra vez, aprovechando sus minutos en la recta final para evidenciar una vez más que el gol este campaña lo está poniendo él en ataque, además de Joaquín y de Fekir. Con nueve goles ligueros, a los que hay que sumarle los dos coperos, es el máximo artillero del conjunto verdiblanco.

También existe la posibilidad de que jueguen juntos, pero Rubi apenas ha considerado esa opción desde el arranque, sólo cuando lo ha necesitado a lo largo de los partidos por el resultado adverso.

Esta situación en la delantera genera un debate entre la afición, que en parte no entiende que Loren no parta como titular a tenor de unos registros muy superiores a los de Borja Iglesias. La pregunta es clara, quién debe ser el 'nueve' del Betis a día de hoy.