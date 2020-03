La respuesta de Alexis a César por Feddal

No viajaron a la capital del Turia con la expedición Ángel Haro ni José Miguel López Catalán, pero sí que lo hizo un Alexis Trujillo que recibió en el Melià Valencia la visita del director deportivo che, un César Sánchez que se presentó horas antes del encuentro para tratar de avanzar en el fichaje de Zou Feddal, tal y como ha desvelado Marca.



César, según ha podido saber ED, insistió en la posibilidad de hacerse con el pase del central en calidad de cedido y con una opción de compra clásica, aunque ofreciendo por el préstamo una interesante cantidad, teniendo en cuenta que no resta mucho para acabar la temporada, pero la respuesta de Alexis también fue negativa.



Y es que el Betis sólo dejará salir a Feddal con una obligatoriedad por parte de los levantinos de quedárselo en propiedad. Entre otras cosas, porque el ex del Deportivo Alavés le resta únicamente una campaña más de contrato.



Pese a que el encuentro quedó ahí, Feddal es el elegido por el director deportivo che para reemplazar al lesionado de larga duración Garay y sigue moviendo sus hilos para que la operación fructifique. No en vano, por Heliópolis piensan que, llegados a este punto, el Valencia va a intentar comprarlo. De ser así, como parece, empezaría otra discusión: la de cuánto vale el pase de Feddal.



Feddal, mientras, entró en la lista para el encuentro de Mestalla (en el descanso estuvo hablando con Rubén Sobrino, con quien, tras hacerlo en el Deportivo Alavés, podría volver a compartir vestuario) y vio la derrota de su todavía equipo desde el banco. Unas horas después, escribió este enigmático tuit:







cuando el de arriba???? esta en tus planes... todo acaba saliendo bien ?????? pic.twitter.com/QclfIthMH0 — Z. Feddal ???? ???? (@zou_feddal) March 1, 2020