Alexis, sobre las opciones del equipo, el derbi, el VAR...

Pese a que la continuidad de Rubi al frente del equipo pende de un hilo y está condicionado en su mayor parte a lo que suceda el próximo domingo en el Benito Villamarín ante el Betis, Alexis prefiere no descargar el dedo acusador sobre el técnico y, de momento, reparte responsabilidades entre todos los estamentos del club. "Nuestro objetivo era entrar en Europa o pelear por ella, quedan doce partidos y queremos pelearlos con la máxima intensidad posible. Sabemos que tenemos una plantilla para hacerle frente a cualquier equipo, y creemos que debemos estar por encima del puesto 14, pero la responsabilidad es fácil dársela solo a una parte, pero es más complejo y todos tenemos culpa y debemos mejorar en nuestra parcela. Después de toda mi vida pegado al fútbol, sé que cuando los resultados no llegan, hay argumentos de todo tipo, y lo fácil es apuntar al entrenador. En el inicio todos estábamos encantados con la plantilla y el cuerpo técnico, pero luego viene la realidad del mundo del fútbol. Tenemos un gran disgusto y estamos preocupados porque la confección de la plantilla y el equipo no está funcionando como era lo deseado", ha defendido Alexis en Canal Sur Radio.



En el club asumen que Europa es ya una quimera y empiezan a mirar hacia abajo. "Claro que miro los resultados de los equipos de abajo. Yo quiero pelear y revertir la situación, pero tenemos que mirar la realidad y que estamos más cerca del descenso que de Europa".

Para el coordinador, no hay excusa posible, ni siquiera el VAR, que ha castigado al equipo en varias ocasiones esta temporada. "El VAR es una realidad de lo que ha pasado, pero entiendo que la gente diga que es una excusa y no lo voy a utilizar. Lo que sí digo es que fallamos muchas ocasiones y hemos encajados muchos goles, y eso nos hace débiles. Es de las cosas más importantes que debemos ocuparnos, cortar la sangría de goles".



Situación del equipo al margen, aparece en el horizonte más cercano el derbi ante el Sevilla, un encuentro que Alexis entiende como vital más allá de la rivalidad entre los dos equipo. "Una victoria en el debri son tres puntos como otro partido, es un deber. Es verdad que pone a los béticos en éxtasis y te da respaldo, pero no dejan de ser tres puntos y tenemos una desventaja importante con Europa. Hay que ser más exigente que eso, y quedar lo más arriba posible. Si es el décimo pues el décimo y si es el octavo pues mejor. Cuando jugábamos antes, en mi época, teníamos una exigencia de competitividad alta".

En cuanto a los nombres propios, el canario se detuvo en la figura de Borja Iglesias, del que admite que no está teniendo los números que se esperaban. "Todos tenemos en la cabeza muchas cosas, cuando las cosas no salen bien hay muchas preguntas en el aire, pero a mí no me gustan las comparaciones. Este año el Betis tiene plantilla muy equilibrada, donde hay jugadores muy interesantes a nivel futbolístico mundial pero por diferentes motivos los resultados no llegan. Si miramos las temporadas anteriores de Borja, el chico no está teniendo suerte de cara a portería, pero es una buena persona y supernoble, pero evidentemente tiene que meter goles. Eso es fácil decirlo a toro pasado, pero los números de campañas anteriores son innegables".

Por último, en cuanto al mercado invernal, Alexis pidió paciencia para Guido, del que destacó que necesita "adaptación y tiempo".