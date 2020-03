El secreto del defensa más goleador de la Premier está en el Sevilla FC

Es lateral zurdo y en los 10 encuentros de Premier League que jugado esta temporada ha regalado tres asistencias y ha marcado cuatro goles. Su media, de un tanto cada 192 minutos ya la quisieran para sí mismos muchos delanteros. Marcos Alonso (29) es, como Kepa Arrizabalaga, una de las víctimas de la extraña revolución que está llevando a cabo Frank Lampard en el banquillo del Chelsea FC.

Ya se especula con que el madrileño podría cambiar de aires el próximo verano y el Inter de Milán, a quien adiestra ahora un Antonio Conte que le tuvo a tuvo a su disposición com' 'blue', se está posicionando. Tiene contrato en Londres hasta 2023 y su valor estimado de mercado es de 25 millones de euros, según Transfermarkt. Llegó a ser de 45.

Lo que desconocen muchos aficionados es que Marcos Alonso tuvo un pasado sevillista. O algo similar. De hecho, su destreza a la hora de lanzar libres directos, como consigue la mayoría de sus goles, tiene que ver con el Sánchez-Pizjuán, donde pasó de pequeño unas cuantas de horas... junto a Vassilis Tsartas.

Marcos Alonso Peña, su padre, era entrenador de los nervionenses entonces y "el mejor entrenador" que tuvo en su carrera el mediapunta griego, según ha explicado a Goal. "Marqué 18 goles tras llegar él y ascendimos", recuerda un Tsartas que adiestró al pequeño Marcos Alonso. "Los viernes, cuando terminaba el calentamiento, Marcos Alonso me mandaba a practicar las faltas de la manera más realista posible, con barrera y portero. Y hubo días en los que Marquitos, que era como le llamábamos, se metía. Miraba de cerca cómo realizaba yo los lanzamientos y a veces le dejaba que lo intentara, a pesar de que sólo tenía 10 u 11 años", desvela.

"Recuerdo que a veces se sentía frustrado, porque no tenía la fuerza suficiente para que el balón llegase a la portería... Sólo era un nño, así que le dije que no se preocupara, enfatizándole que lo importante era que supiera encontrar el tiro más correcto, el lugar donde golpear el balón, y que con el tiempo podría mandar la pelota cómo y adonde quisiera. Él siguió. Practicó mucho, así que es de admirar que hoy en día realice esos magníficos tiros libres. ¡Siempre tenía una pelota en sus pies! Y daba igual donde estuviera: en el hall del hotel, en los vestuarios... en todas partes. ¡No dejaba de darle patadas!".

"Tsartas es el mejor lanzador que he visto en mi vida"

'Marquitos' corroboró a comienzos de temporada, en la emisora oficial del Chelsea FC, que efectivamente el griego es su gran referente, a la hora de golpear el balón parado. "Siempre recuerdo a un griego del Sevilla FC, Vassilis Tsartas. Creo que es el mejor lanzador que he visto en mi vida. Aprendí de él en los entrenamientos. Yo golpeaba a la pelota sólo a unos cuatro o cinco metros de la portería, porque no era capaz de llegar hasta ella. Recuerdo que me dijo: 'Cuando tengas 14 ó 15 años, lanzarás tiros libres como yo'. No podía imaginar que fuese así, pero hoy por eso golpeo bastante mejor".