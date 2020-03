Diego Carlos: "Quiero jugar con Brasil, es mi sueño desde niño"

El Sevilla FC visita este sábado el Wanda Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid en un partido que se antoja clave para las aspiraciones sevillistas en Champions, con los de Nervión terceros en la tabla a dos puntos de distancia de los colchoneros, quintos. "Vamos partido a partido. Tenemos el foco puesto en el Atlético para después pensar en Roma", explica el brasileño Diego Carlos durante su entrevista con ESTADIO Deportivo.

"Sabemos de la dificultad de este tipo de partidos y de los obstáculos a encarar. Tenemos que estar preparados. Comenzamos a entrenar hoy (por ayer) y estamos haciendo los mejores entrenamientos posibles para llegar ahí y hacerlo lo mejor posible en el Wanda", destaca el central brasileño, quien considera que el de este sábado no es una 'final' por la Champions, ya que "queda mucho campeonato aún": "Tenemos que ser pacientes y jugar partido a partido. No pensar solamente en el final de la competición".

Mucho más claro, eso sí, tiene Diego Carlos cuál debe ser el objetivo del Sevilla FC esta temporada: "La Champions sí es el objetivo. Vamos a seguir haciéndolo lo mejor posible, luchando lo máximo posible para intentar seguir estando ahí arriba, y creo que podemos clasificarnos para la Champions. Tenemos eso como objetivo, pero hoy por hoy no podemos asegurar nada porque aún quedan muchos partidos".





La 'Canarinha

Antes del encuentro de este sábado en el Wanda Metropolitano, sin embargo, Diego Carlos vivirá otra cita importante este mismo viernes, cuando el zaguero brasileño se juegue lo que él mismo califica como su "sueño". Tité, seleccionador brasileño, dará este viernes la convocatoria de la 'Canarinha' para los próximos encuentros clasificatorios de Brasil para Qatar 2022, midiéndose frente a Bolivia el viernes 27 de marzo y haciendo lo propio ante Perú el miércoles siguiente, 1 de abril.

Unos duelos en los que el sevillista Diego Carlos desea estar, siempre y cuando Tité lo estime oportuno. "Es mi sueño desde niño. Todos los jugadores quieren llegar a la selección de su país y yo quiero estar con Brasil", asegura el central durante el adelanto de esta entrevista con ED, reconociendo que espera con ansias la próxima lista, por si puede cumplirlo: "Ahora tenemos una convocatoria y espero estar dentro, no lo sé. Estoy trabajando mucho para que esta oportunidad pueda llegar ahora. Ojalá sea así".

Esté o no esté en la lista del seleccionador brasileño, lo que no duda Diego Carlos es que ahora tiene muchas más opciones que meses atrás y que, si no es ahora, pues seguirá trabajando para intentar conseguirlo cuanto antes: "Creo que ahora hay muchas más posibilidades que antes, porque ahora juego en un equipo mucho más grande que antes y otros tipos de campeonatos. La Europa League, que es una competición muy grande. También LaLiga es muy seguida. Fruto de mi trabajo, puedo abrirme una puerta en la selección brasileña y ojalá así lo entienda el míster".

Por eso, al menos por ahora, no quiere saber nada Diego Carlos de la posibilidad de acabar obteniendo la nacionalidad española y defender los colores de la 'Roja'; una opción que desde la capital de España se barajó de cara a un futuro, ante su rendimiento sobre el campo: "Soy brasileño, mi foco ahora es la selección brasileña".