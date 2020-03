Koundé, sobre la afición, su precio, su adaptación...

En su primera temporada lejos de su país, el francés Jules Koundé cada día está más asentado en el Sevilla Fútbol Club y ganando confianza en el tramo más importante de la temporada. El ex del Girondins de Burdeos no es de poner paños calientes y sabe que el equipo debe mejorar si quiere lograr el objetivo de entrar en Champions. "Tenemos confianza en nuestro grupo, la afición nos apoya, y respetamos que pueden gritar que no están contentos. No estamos jugando nuestro mejor fútbol, especialmente frente a Osasuna, donde nos cagamos un poco, pero al final ganamos. Es una victoria, tres puntos, y la unión es muy importante para conseguir grandes éxitos. En todos los partidos nos han apoyado y respetamos que puedan pitar", admitió el galo en una entrevista a 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio.

A sus 21 años, al central sevillista no le pesa que Monchi pagara 20 millones de euros de euros por él el verano pasado (que pueden llegar a 25 según objetivos). "Nunca me ha pesado el precio. Es una cosa que no es mía, es parte del fútbol. No me da presión, sino confianza primero y también sé que la gente va a ser más exigente. Me gusta porque soy muy exigente conmigo. Monchi tiene confianza en mí, pero soy un jugador como los otros, no tenemos una relación particular porque me ha fichado. Tengo que demostrar cada día mi juego y eso me motiva. Que la gente sea exigente me gusta", reconoció.

El futbolista nervionense también habló sobre la adaptación al vestuario del Sevilla. "El Sevilla es un club muy grande, con jugadores muy grandes, pero muy humildes y tranquilos, siempre a disposición de ayudarte. Fue muy fácil integrarme. Jesús Navas lleva una copa del Mundo, muchos títulos, pero es muy humilde y trabajador, podría ser arrogante por su palmarés, pero es muy humilde y gracioso. Con el que más me río es Nolito. Ahora entiendo mejor sus chistes, al inicio no entendía nada. 'Agüita' es su palabra favorita", explicó entre risas.

Cuestionado sobre las diferencias entre LaLiga y la Ligue 1, Koundé, sobre todo, en cuanto a aficiones: "El Sánchez-Pizjuán es muy especial. La gente es muy apasionada, hay un ambiente increíble. En España, el del Real Madrid es impresionante, es muy grande, pero sobre todo es por la manera que es el estadio, que es muy alto, muy vertical. Estoy seguro de que nosotros tenemos la mejor afición. Suenan diferentes las aficiones a Francia. Allí el público de Saint-Étienne es muy especial, también del Lens y el del Marsella. En el Girondins estamos en un periodo un poco difícil, el estadio es muy grande y no hay mucha gente, es una pena. Hay también aficiones históricas y que hacen ruido en Francia".

Ante las bajas de Lopetegui en el centro del campo, Koundé fue preguntado sobre si se ve en esa posición de forma eventual: "Jugué unas veces ahí en un club más pequeño, pero muy poco tiempo y muy pocas veces. Creo que no soy la mejor opción para jugar de pivote. Es una posición muy difícil", finalizó.