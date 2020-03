Setién dirá "algún día" si pudo volver al Betis

No ha sido una semana fácil para Quique Setién, técnico del Barça, tras perder en el Clásico contra el Real Madrid, filtrarse que ciertos jugadores del vestuario no comulgan con su forma de trabajar y salpicado por la polémica suscitada alrededor de su segundo, Éder Sarabia. Pero, parece que no ha tenido suficiente el cántabro. De hecho, en una entrevista a El Periódico ha dejado entrever que justo antes de firmar con el F.C. Barcelona, tenía todo acordado para ir a otro equipo. Su llegada a 'Can Barça' se produjo apenas unos días después de que en Sevilla se hablase con insistencia de que tenía un preacuerdo con Haro para su regreso.

"Cuatro días antes de fichar por el Barça, estaba con un billete de avión en la mano para irme a otro sitio. ¿El Betis? No, no diré nada ahora. Algún día quizás sí. Parece que se alinearon los astros para que yo estuviese aquí. Hay muchas, muchas, muchas cosas. En su día, en su día lo diré. No, no es el momento aún", comenta el técnico cántabro en la entrevista, sin querer aclarar abiertamente que estuvo a punto de regresar al club heliopolitano.