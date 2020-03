El Cristian Toro más personal: "Me costaba tener conversaciones que no fueran de fútbol"

El entrenador del Sevilla FC Femenino, Cristian Toro, pasó por los micrófonos de 'FemClub', el programa dedicado a la actualidad de la sección femenina hispalense de la radio oficial del club, en donde mostró su faceta más íntima y que no suele salir a relucir en el día a día.

Definido por sus allegados como "un apasionado del fútbol", el nacido en Buenos Aires pero criado en Puerto Madryn y de familia hincha de River Plate, aterrizó en España en el año 2008 donde comenzó siendo el segundo entrenador del equipo 'D' femenino del Valencia. En aquel equipo coincidió con Jesús Oliva -actual coordinador de la sección-, posteriormente, su segundo entrenador en el primer equipo femenino che y quién le sustituyó cuando se marchó en 2017. En aquellos primeros momentos, definió su "obsesión" por mejorar. "Estaba muchas horas metido allí. En ese momento estaba obsesionado y me costaba tener conversaciones que no fueran de fútbol. No sabía mucho de fútbol femenino y fue una auténtica inmersión, de ahí que, en los primeros cuatro meses, ya me conociera la categoría completa", explicó.

Una carrera en los banquillos en la que fue creciendo progresivamente hasta llegar a una final de la Copa de la Reina en 2015 y finalizar en tercer lugar en su última temporada como técnico del Valencia. Una época en la que fue fundamental para su formación como técnico y persona, Teresa Saurí. La ex futbolista perteneció a su cuerpo técnico y en el mensaje que le dejó al técnico porteño destacó, los "buenos momentos" que experimentaron en las concentraciones y viajes así como su personalidad, al que define como: "Una persona que vale la pena conocer". "Ahora soy una persona mas tranquila y la gente del cuerpo técnico actual se ríe. Teresa me ayudó mucho en Valencia. He sido una persona antes y después de ella", dijo Cristian.

Una vez que finalizó su etapa en el club de la Ciudad del Turia, dejó temporalmente los banquillos para impregnarse de otras culturas futbolísticas. Viajó a Japón y a Chile en el periodo de tiempo de un año y medio donde, pese a su inactividad, no dejó de recibir ofertas. "Estuve en Japón por un amigo que estaba con Juan Esnáider en el JEF United Chiba. Fui a vivir una nueva experiencia y ver su mercado. También viajé a Chile e hice lo mismo. Durante aquel tiempo hubo tres selecciones nacionales sudamericanas que se interesaron y una asiática, también, algún club de España. En aquel momento estaba dudando qué quería hacer", expuso.

En ese preciso instante de dudas, le llegó la llamada de Amparo Gutiérrez, directora deportiva del Sevilla FC Femenino. El Sevilla, por aquel entonces, necesitaba un golpe de efecto; el equipo marchaba último y el descenso cobraba fuerza, era diciembre de 2018. Cristian, que se considera un admirador de Marcelo Bielsa y Pep Guardiola, no escondió que al principió dudó pero él, un amante de los retos, quiso aceptar el desafío. "Al principio dudé, la familia me decía que el equipo iba el último y me decían que me podía ir mal pero a mí me gustan los desafíos y yo me sentía capacitado para afrontarlo. Esos primeros 6 meses fueron intensos pero me hizo retomar el déjà vu de mi época en el Valencia. Me relacionó a ese Cristian que empezó con esa locura y ese limite".

Cristian cumple cerca de año y medio en el Sevilla FC. El argentino pese a tener ofertas tras finalizar la temporada pasada, decidió apostar por el proyecto hispalense por la confianza que le depositaron desde el primer día y el sentimiento interior que tenía de que 'podían seguir creciendo'. "Solo tengo palabras de agradecimiento hacia Amparo todo la confianza sobre todo en los malos momentos. Para que un proyecto funcione, tiene que haber estabilidad en todo y tuve la confianza necesaria. Tuve propuestas de otros clubes pero yo quise quedarme aquí porque sentía que podíamos seguir creciendo. Todas las personas me ayudaron a aclimatarme lo antes posible desde el primer día que llegué. El club es como una familia".

No era buen estudiante pero su pasión por el fútbol movía montañas. Comenzó siendo futbolista, aunque también probó en el rugby, y terminó en los banquillos. Amante de la música de Coldplay y la de su hermano Sergio, vocalista de un grupo de Rock, pese a no ponerse metas futuras puesto que vive el día a día, no esconde que le encantaría ganar un título. De pequeño soñaba con ser Batistuta y ahora se fija en Bielsa por la forma de transmitir sus valores. Exigente, trabajador y apasionado; así se mostró Cristian Toro en los medios oficiales del club.