Diego Carlos: "Estoy más fuerte que el vinagre"

Entre risas, y frente a la cámara, el brasileño Diego Carlos también fue objeto durante su entrevista de un divertido test elaborado por ESTADIO Deportivo, en el que el fornido zaguero del Sevilla FC dejó patente cuáles son sus gustos más allá del terreno de juego, así como sus preferencias y objetivos sobre el campo.

Una conversación en la que Diego Carlos no dudó en destacar que su futbolista preferido de LaLiga es Messi, a pesar del habitual 'pique' futbolístico Argentina-Brasil.

Barrió para casa el central, sin embargo, cuando se le preguntó por un compañero de vestuario, donde no tuvo dudas en señalar a su compatriota Fernando.

El resto del test:

- Un rincón de Sevilla:

- Mi casa.

- Una comida.

- Carne.

- Un sueño.

- La selección.

- Un objetivo.

- Un título, la Europa League.

- Acaba esta frase: "Estoy más fuerte que..."

- El vinagre (ríe a carcajadas).

Y es que su espectacula físico fue otro de los temas que el brasileño trató durante su entrevista con ED, asegurando que no hay un secreto para ello: "No sé cual es el secreto (sonríe), no lo hay. En todos los equipos en los que he jugado decían esto. Para mí es algo normal. Mi familia y mis amigos están acostumbrados a verme así y no veo nada diferente. Creo que mis compañeros de aquí, en Sevilla, no estaban habituados a ver a un jugador así de fuerte delante, en LaLiga. Pero yo estoy muy contento con mi trabajo, con lo que vivo aquí y con los comentarios de la gente".

- ¿Se machaca mucho en el gimnasio o es algo natural?

- Se hace gimnasio después del entrenamiento. Trabajo funcional y estiramientos, pero no hago nada raro. No me gusta hacer máquinas, no quiero ponerme más fuerte. Estoy siempre manteniendo mi cuerpo con trabajo funcional.

- Sobre lo que sí hay muchas bromas en el vestuario es con sus fotos sin camiseta tras los partidos.

- (Se ríe a carcajadas). Sí, pero tiene una explicación. En todo tipo de partidos, siempre, cambio una camiseta con un adversario. No voy a ponerme la camiseta del rival toda sudada... Si miras todas las fotos que tengo sin camiseta, tengo la camiseta de un adversario en la mano.

- Con o sin camiseta, lo que sí es cierto que gracias a su rendimiento ya se le ha relacionado con los grandes de LaLiga de cara al verano, como Real Madrid y Barcelona. ¿Cómo vive eso?

- Hay mucha gente que habla de cosas que hasta ahora no son verdad. No me ha llegado nada. Estoy muy centrado en el Sevilla FC, que es mi equipo. Estoy concentrado en el Sevilla FC hasta el último día que esté aquí, donde estoy muy contento. Hasta ahora no puedo decir nada más al respecto, de si me voy o no, pues hasta ahora no pasó nada. No ha aparecido nada para mí y mi pensamiento sólo es el Sevilla FC hasta final de temporada.