Maresca: "Si en Italia se duda de Monchi es que estamos locos"

Tras superar con más apuros de los deseados al Cluj rumano, el Sevilla FC retoma este jueves 'su' competición fetiche con una eliminatoria de altura ante la Roma. Son muchas las ilusiones puestas en la Europa League. Pero un viejo conocido como Enzo Maresca alerta del peligro de sus compatriotas.

"Conozco a Fonseca (técnico romanista) desde la época en la que entrenaba al Shakhtar Donetsk y, en mi opinión, es uno de los mejores técnicos en estos momentos. Hace que el equipo juegue, que tenga un buen ritmo y un juego ofensivo y que propone. Con él, la Roma puede llegar a la final de la Europa League", asegura el ex sevillista en 'La Gazzetta dello Sport', donde ejerce de improvisado 'espía' para el conjunto transalpino.

De este modo, Maresca no tiene dudas de cuál es el ounto débil del Sevilla FC para este cruce. "La ausencia de Fernando Reges. Es el equilibrador, da sustancia, es el que garantiza calidad y cantidad a todo el bloque. Para mí es el jugador más importante de todo el equipo, esencial para la forma en que juegan. Lopetegui pierde mucho", asegura sin tapujos el que ha sido hasta hace escasas fechas ayudante de Pellegrini en el West Ham, que también alerta a la Roma, a su vez, de la capacidad nervionense: "Son fuertes en ataque. Ocampos es uno de los que rompe los partidos, luego está Franco Vázquez. Jugamos juntos en el Palermo y siempre ha sido muy bueno. Habla poco, por eso lo llaman el Mudo, pero tiene personalidad, siempre quiere el balón y tiene una gran técnica. Entre los jóvenes diría a Óliver Torres, un centrocampista ofensivo del que escucharemos hablar".

Por otro lado, Maresca también se ha referido a la figura de Monchi, que aporta un extra de morbo a esta eliminatoria tras su paso por el club romano. "Sólo puedo decir cosas positivas de él. Me dio la oportunidad de jugar en un ambicioso club, me hizo crecer como persona y como jugador. Gracias a él gané trofeos y jugué en la Liga de Campeones. Podría contarles docenas de anécdotas. Desde un punto de vista humano y profesional, es el número uno. Cogió a un Sevilla en Segunda y lo llevó a ganar cinco Europa League ", destacó.

Pero sus elogios al de San Fernando no se quedaron ahí. Pese a las críticas recibidas en Italia, el ex centrocampista defiende la labor de Monchi al frente de la Roma y asegura que no se puede dudar de su valía. "En una plaza diferente, trató de hacerlo lo mejor posible. Fue la primera vez que salió de Sevilla y no fue fácil comenzar de nuevo. Todos cometemos errores, pero en dos años, Monchi logró llevar a la Roma a la semifinal de la Champions. Si en Italia empezamos a discutir sobre alguien como él, significa que estamos locos", sentenció.