Sergi Gómez: la Roma, el coronavirus, el derbi...

La situación de Sergi Gómez en el Sevilla FC ha dado un giro de 180 grados desde que comenzó el 2020. Tras ser prácticamente un descarte el pasado verano, cuando apostó por continuar en las filas nervionenses a pesar de que jugaría un papel muy residual, ha pasado a ser una pieza importante en los esquemas defensivos de Lopetegui, algo a lo que, también, ha ayudado la marcha de Carriço al fútbol chino. De hecho, ha participado en los siete último encuentros del Sevilla FC en LaLiga, habiendo disputado los 90 minutos en cinco de ellos. Un protagonismo que contrasta con los siete minutos en 20 jornadas que exclusivamente había disputado con anterioridad en LaLiga.

"Estamos muy mentalizados de que viene la mejor fase de la temporada, la cual afrontamos con la máxima ambición y actitud posible para ganar esos partidos tan importantes que vienen ahora", destacó Sergi Gómez en conversación con Onda Cero. "Todos los miembros de la plantilla somos igual de importantes para sacar los resultados. Los que conocemos el fútbol sabemos que da muchas vueltas y que lo fácil sería tirar la toalla o dejarse ir. Mi mentalidad siempre ha sido seguir currando y trabajar para poder ayudar al equipo sean cinco, 20 o 90 minutos los que juegue", apostilla el zaguero catalán, quien lo tiene claro: "Desde que llegué aquí lo he hecho siempre con muchas ganas de demostrar mi mejor versión para defender este escudo y a esta gente".

Junto a ello, también se refirió al importante punto cosechado en el Wanda Metropolitano, el pasado domingo, frente al Atlético de Madrid: "Yo pienso que se pudo ganar el partido. El equipo hizo un buen partido, dimos la cara en todo momento. En las buenas y dando un paso al frente cuando se puso complicado. Nos quedamos con la sensación de que plantamos cara a un buen equipo como el Atlético Madrid".

Dejado atrás LaLiga, Sergi Gómez, al igual que el resto de sus compañeros, sólo piensa ya en el partido de este jueves ante la Roma, en Europa League: "Somos conscientes de que gracias a nuesta gente se han cumplido grandes cosas. Ahora tocan dos partidos importantes en casa (Roma y derbi frente al Betis); sin el apoyo de ellos no sería posible".

Menos le preocupa al ex del Celta la incertidumbre creada en torno a la eliminatoria europea por culpa del coronavirus, no pudiéndose jugar con público el partido de vuelta en Roma y estando en el aire todavía lo que ocurra este jueves en el Sánchez-Pizjuán: "Esto es muy simple, si nuestras fuerzas y ganas las enfocamos a otro tema que no sea el balón y el campo, cosas que no podemos controlar, no sirve de nada. Estamos enfocados en un partido muy importante, en sacar buen partido en la ida; lo demás no depende de nosotros,l no sirve de nada".

Por ello, dejó claro Sergi Gómez que no existe "ningún temor en la plantilla" al respecto: "Por mucho que hablemos no va a servir de nada. Focalizarnos sólo en los entrenamiento y en el partido. Por desgracia es algo malo que está pasando en el mundo y que por mucho que opinemos nosotros, que no tenemos ni idea, no sirve de nada".

Al margen de la psicosis creada en el mundo en torno al coronavirus, Sergi Gómez también dejó claro cuál es el plan del Sevilla FC para este final de temporada. Partido a partido; primero la Roma y luego el derbi: "Viene después. Primero la Roma, que importantísimo para seguir en Europa. Roma, Roma y Roma. Me encantaría levantar la Europa League, pero de nada sirve pensar en cómo acaba esto si no te focalizas en el siguiente partido. Y así vamos a hacer, trabajar para conseguir los objetivos cada partido".

También se refirió Sergi Gómez a otros detalles:



- Derbi: "Jugué fuera de casa el año pasado, pero está claro que dentro del campo, en el banquillo o en la grada, es un espectáculo. Estoy convencido de que con nuestra gente vamos a vivir un ambiente de la ostia".

- La Roma: "Va a ser un partido muy jodido, es un rival fuerte. Dependemos de nosotros para dar nuestra mejor versión y así poder hacer un buen partido".

- La opción de salir a China en enero: "Salen muchas cosas en los medios, pero a mí me llegan un 2% de ellas y un 1% es mentira. No tengo nada que ver con eso. Estoy muy focalizado en el club, el Sevilla FC y en ayudar a mis compañeros".

- La crisis deportiva del Sevilla FC jornadas atrás: "Si algo tiene esta entidad, este escudo y toda nuestra gente es la exigencia que le ponemos en todos los sentidos. Gracias a ello hemos conseguido grandes cosas en la historia de este club y esto hay que utilizarlo para catapultarnos y conseguir grandes cosas en este tramo final de la temporada"