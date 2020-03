El Sevilla-Roma, a puerta cerrada... y peligra el derbi

Finalmente el Sevilla-Roma, ida de la eliminatoria de octavos de final de la Europa League, se disputará a puerta cerrada. Se cumple así con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que ya ha decretado que se jueguen también sin público el Getafe-Inter de Europa League y el Valencia-Atalanta de Champions. El Barcelona-Nápoles de la máxima competición continental también podría jugarse sin público.



La Consejería de Salud de Andalucía ha emitido un comunicado: "Por otro lado, tras la decisión tomada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud coordinada por el Ministerio de Sanidad de esta tarde, la Consejería de Salud y Familias informa que, en virtud de lo previsto en la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía y en la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía, se ha decidido suspender la asistencia de público al partido a celebrar el próximo jueves 12 de marzo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla Fútbol Club y el AS Roma".



Pese a que la idea es que no haya concentraciones de personas, Biris ha convocado a sus seguidores a animar desde la explanada de Gol Norte, algo que las autoridades intentarán evitar.





Ninguna medida impedirá que nuestros jugadores sientan el aliento de su hinchada; Dentro o fuera, allí estaremos animando ??.



Nos vemos todos, este jueves, en la explanada de Gol Norte.

Pendientes del derbi

Además, elha recomendado que se suspendan todos los eventos deportivos en Italia hasta el próximo 3 de abril, una medida que en principio no afecta a las competiciones internacionales, al no ser de la jurisdicción delEl sindicato de policía había pedido que el encuentro se disputara a puerta cerrada., una de las zonas de mayor riesgo por el coronavirus, con más de 7.000, por lo que se han tomado medidas restrictivas en once provincias, aunque no incluye a, la capital del país.Por su parte, en España se está produciendo una escalada importante de casos en los últimos días, con focos principales en Madrid y País Vasco. Esto podría provocar que la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic, que se disputa en Sevilla, también se juegue a puerta cerrada.En las últimas horas también hay medios, como Canal Sur, que hablan de la posibilidad de que el derbi entre el Sevilla y el Betis se dispute a puerta cerrada, pues es incluso probable que todos los partidos de LaLiga se jueguen sin público.