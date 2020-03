"El Sevilla ha estado en Rotterdam para convencer a Kokcu"

Es mucho lo que hay en juego de aquí a final de curso. Pero la obligación de Monchi es pensar ya en el próximo curso, donde de nuevo tendrá que reforzar casi todas las líneas del equipo. Toca buscar laterales, central, portero, delantero... y un medio creativo que sustituya a Éver Banega, faro del equipo en los últimos tiempos y que ya ha confirmado se marcha, una vez que acabe contrato en junio, al Al Shabab saudí.

En ese perfil, aunque se trata de una joven promesa que da sus primeros pasos en la elite, encaja el holandés, de origen turco, Orkun Kokcu, vinculado al Sevilla FC en las últimas semanas, así como al Betis, el Everton, el Chelsea o el Arsenal, que parece el más interesado y estaría dispuesto a poner 26,5 millones de euros sobre la mesa del Feyenoord para cerrar su traspaso antes de la Eurocopa, por el temor de acuda a la cita continental y se revalorice aún más.

Las intenciones de los 'Gunners' bien podrían significar una competencia casi insalvable. Pero desde Holanda aseguran que Monchi no da por perdido al centrocampista de sólo 19 años. "El Arsenal es solo una opción. Han estado en Rotterdam, pero el Sevilla también ha estado en la ciudad para hablar con él y tratar de llevarlo a España". Son palabras de Martijn Krabbendam, periodista que sigue la actualidad del Feyenoord, recogidas por 'Voetbal4u.com'.

La táctica del director deportivo sevillista, por tanto, parece clara: convencer a Kokcu de los beneficiones de dar un salto intermedio, como ha hecho a lo largo de estos años con muchos otros jugadores, visitándolos de forma personal para conocerlos más de cerca, como hiciera por ejemplo con Gameiro.

Y es que, pese a su juventud, el internacional sub 21 por Turquía (lo fue con Holanda hasta la sub 19), no se deja nublar por el interés del Arsenal. Es más, su deseo, según la misma fuente, es ampliar su contrato con su actual club, que se extiende hasta 2023, consciente de que necesita seguir dando pasos en su formación, a riesgo de que las poderosas 'novias' que tiene ahora miren para otro lado en un futuro.

El problema, lógicamente, es que el Feyenoord no le puede pagar lo que le dan otros, aunque podría llegar a su límite salarial para intentar convencerlo y retrasar la salida de su joven perla. Porque, como apunta el citado periodista, Kokcu "tiene clubes donde elegir". Y entre ellos, jugando sus cartas, trata de situarse el Sevilla FC entre los más atrasctivos.