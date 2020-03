Lopetegui, muy crítico: "Medio embarazo no puede ser"

El debate está abierto en el fútbol español. Concretamente, en Primera y Segunda, donde se jugará a puerta cerrada las dos próximas jornadas, mientras que el resto de las competiciones nacionales, regladas por la RFEF, se han suspendido.

Al respecto, Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, se mostró crítico con esta decisión en declaraciones facilitadas por el club nervionense antes de que se conociese que la Roma no podía desplazarse a Sevilla para la disputa el jueves de la ida de los octavos de final de la Europa League.

"Es una semana complicada y compleja, donde tenemos un partido que llevábamos trabajando toda la temporada, con mucha ilusión, y desearíamos que se jugara como se tiene que jugar, que es con público. Si no, no tiene sentido. Aunque esté el estadio vacío, con el alma de todos los sevillistas jugaremos, sabiendo que están detrás", manifestó el de Asteazu antes de conocer que su rival no se iba a desplazar, mostrándose partidario de suspender todas las competiciones: "Se están hablando de medidas extraordinarias y parece que el fútbol está fuera de ellas, que no se puede viajar de Italia a España, y qué diferencia hay con un grupo de estudiantes, gente mayor o un grupo de futbolistas. Estamos embarazados o no, medio embarazo no puede ser".

El técnico del Sevilla se mostró crítico con las decisiones que se están tomando referente al mundo del balompié. "Creo que es un momento histórico donde nadie tiene la solución mágica, pero si está claro que se están hablando de situaciones extraordinarias, nadie puede ponerse de perfil. Están sucediendo cosas que nos pillan con el paso cambiado y hay que dar prioridad a las situaciones sociales y humanas. A partir de ahí, somos profesionales y haremos lo que tengamos que hacer", consideró.

A la espera de conocer si se suspende la eliminatoria contra la Roma o se aplaza, Lopetegui reiteró su incompresión. "Es complejo. Todos tenemos que hacer un ejercicio de raciocionio y sentido común. Sabiendo que no está en nuestra mano, a partir de ahí, debemos aislarnos y concentrarnos, ser capaces de jugar como nos digan. Pero haciendo un ejercicio de sentido común, que no se puede viajar de Italia a España para un determinado grupo de personas y otro sí. No tiene sentido. Haremos lo que nos digan que tenemos que hacer", manifestó el preparador vasco.

Por último, Lopetegui señaló que: "En un estadio te puedes contagiar y en un bar, no. Es un tema de sentido común y el fútbol se juega para los aficionados. Haremos todo lo que nos digan, aunque es el momento para que nadie se ponga de perfil".