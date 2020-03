El Nápoles apuesta fuerte por un "muy cotizado" Loren

La irregular temporada del Betis de Rubi, que viene rindiendo muy por debajo de lo esperado hasta la fecha, no ha alterado la cotización de algunos de sus principales activos, véase por ejemplo el francoargelino Nabil Fekir, pretendido por el Real Madrid, entre otros, o el canterano Loren Morón, quien comenzó el curso como un tiro, firmando siete goles y una asistencia en las primeras nueve jornadas de LaLiga. Un ritmo que no ha sabido mantener a lo largo del curso, aunque eso no le ha impedido alcanzar a día de hoy la nada desdeñable cifra de 11 dianas en 29 partidos como bético; nueve en LaLiga y dos en Copa del Rey.

Con un promedio de un tanto cada 156', Loren es el máximo goleador de la plantilla verdiblanca hasta la fecha, lo que no ha pasado inadvertido en Europa, donde el delantero del Betis está "muy cotizado" de cara al próximo verano, tal y como ESTADIO Deportivo ha podido confirmar por fuentes de sobrada solvencia.

El futuro de Loren, por tanto, parece estar lejos de Heliópolis, estando casi asegurada su salida este verano si llega un buen postor, como a día de hoy todo apunta. Y no es baladí dicha afirmación, pues tres son los clubes de la Premier y dos de la Serie A del Calcio los que están apostando fuerte por hacerse con los servicios del delantero, de 26 años, de cara a la 20/21. Entre ellos un Nápoles que quiere volver a pescar con acierto en Heliópolis, como ya hiciera en su momento con otro canterano verdiblanco, Fabián.

Los italianos, de esta forma, estarían dispuestos a alcanzar los 40 millones de euros (ampliable en otros 20 kilos hasta 60 en función de objetivos) que marca la cláusula de rescisión de Loren, quien renovó con el Betis hasta 2022. Unos movimientos que invitan a pensar en el seno de la entidad verdiblanca que el delantero acabará saliendo este verano en un 99% de probabilidades, después de que el pasado enero, incluso, ya fuera tentado ampliamente por el Barcelona y otros clubes de LaLiga.

El Lokomotiv ruso, sin ir más lejos, casi lo convence el pasado verano, dándole al Betis 10 kilos por el traspaso, mientras que los culés llegaron a ofertar semanas atrás una primera aproximación de 15-18 kilos, como recambio de los lesionados Luis Suárez y Dembélé, firmando finalmente al pepinero Braithwaite ante la negativa del Betis, que se negó a hablar por debajo de los 30 millones de euros.

En la Premier, ya intentó hacerse tiempo atrás con los servicios de Loren un West Ham que llegaba a alcanzar los 25 millones de euros que fijaba su cláusula de rescisión en aquel momento, aunque el marbellí apostó por los de Heliópolis y renovó. Por lo que los 'hammers' manejan bueno informes también del ariete bético.

El futuro del delantero verdiblanco, por tanto, se acabará resolviendo una vez que finalice la temporada, por lo que su rendimiento en este tramo final se antojará clave también para que el Betis pueda sacar más o menos tajada económica este verano.