¿Cuándo cumplirá su sanción Gudelj?

Son muchas las dudas que asaltan a los aficionados, ahora que LaLiga ha decidido aplazar al menos las dos próximas jornadas y que nadie puede asegurar ni siquiera que se vayan a retomar los distintos torneos o que vaya a celebrarse este año la Eurocopa.

Una cuestión menor (todo, salvo la salud, es menor ahora mismo, realmente) es conocer qué ocurre con los jugadores que fueron sancionados la última jornada. En el Sevilla FC, por ejemplo, Julen Lopetegui sabía que no iba a poder contar con ninguno de sus dos pivotes para El Gran Derbi y, a día de hoy, sólo sabe que quizá, con suerte, sólo dispondrá de uno cuando el duelo cainita sea ubicado en otra fecha.

Ese pivote sería Fernando, en el caso de que ya estuviese recuperado, pues el mediocentro serbio no podrá cumplir dicha sanción en otro partido que no sea el del Betis, al tratarse a una acumulación de amonestaciones y no de una roja directa.

Artículo 135. Modo de cumplimiento de sanciones

"La suspensión de partidos, independientemente de la competición en que se realizaron los hechos por los que fue impuesta la sanción, implicará la prohibición de alinearse o actuar en tantos de aquellos oficiales como abarque la sanción, por el orden en que tengan lugar, aunque por alteración del calendario, aplazamiento, repetición, suspensión o cualquier otra circunstancia, hubiese variado eventualmente el preestablecido".