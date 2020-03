Luci acompañará a Caparrós en su aventura armenia

El técnico español Joaquín Caparrós, que acaba de ser contratado por Armenia para dirigir a la selección caucasiana en la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022, se encuentra ya en Ereván acompañado por Luciano Martín Toscano 'Luci', quien ejercerá sus habituales labores de segundo entrenador.

Luci, natural de Lepe (Huelva) y de 47 años, se formó como futbolista en los escalafones inferiores del Sevilla, militó en Segunda división en clubes como el Recreativo de Huelva o el Levante y ha formado parte del cuerpo técnico de Caparrós a partir de su etapa en el Deportivo de La Coruña, en 2005.

Juntos trabajaron además en el Athletic, el Neuchatel suizo, el Mallorca, el Levante, el Granada, el Osasuna y el Al-Ahli catarí, y Luci dirigió al Sevilla Atlético la temporada pasada, cuando el utrerano asumió de forma interina la dirección deportiva del Sevilla.

En declaraciones a la web del club, Joaquín Caparrós confesó hace unos días que las ganas de volver a los banquillos ha sido aquello que ha motivado su decisión de ir a Armenia: "El Sevilla FC es mi casa, pero el banquillo es mi vida. Recibí una propuesta muy interesante por parte de Ginés Meléndez, el director técnico de la Federación de Armenia, y me ha despertado el gusanillo de volver al césped. Ha sido una decisión difícil, muy madurada, tomada desde la pasión hacia mi profesión. Cuando me llego la propuesta se la comuniqué al club y la verdad es que no me han puesto ningún impedimento, sino todo lo contrario, por lo que estoy muy agradecido".