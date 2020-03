"Un 5-6 para el Betis en el Pizjuán y con 'hat-trick' mío, ¡lo firmo!"

Borja Iglesias ganó un derbi sevillano muy especial a Sergio Reguilón en la noche del pasado domingo. A causa del aislamiento, los dos jugadores se citaron de manera virtual, en el FIFA 2020, para disputar un partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán entre Sevilla FC y Real Betis que el delantero verdiblanco se llevó por 5-6, con tres goles de su propio avatar; resultado que por supuesto firmaría cuando LaLiga se reanude y El Gran Derbi puede celebrarse con la pompa que merece.

"Un 5-6 en el Pizjuán y con un 'hat trick' mío... ¿dónde hay que firmar?", ha explicado Borja Iglesias en una entrevista a El Transistor, de 'Onda Cero', donde bromeó con el nulo parecido con su personaje y con el arbitraje: "Estoy en charlas con los del FIFA porque no me parezco en nada. Estoy a ver si me ponen la barba, al menos. He de decir que el árbitro fue un poco casero".

"Fue un poco idea de Reguilón y me apunté encantado, la verdad es que fue muy guay. Me apropié del comedor y mi novia estaba animando", ha contado el delantero del Betis sobre su experiencia virtual con el jugador del Sevilla, que fue seguida por 62.000 personas en streaming, con Ibai Llanos como maestro de ceremonias a través de su canal de Twitch. "Fue tremendo, cuando me dijeron la cantidad de personas que estaban pendientes me puse nervioso, me sudaban las manos", ha relatado el bético, que ha labrado una gran amistad con su rival sobre el césped.

"Me llevo muy bien con Reguilón, nos gusta a los dos mucho la play; También he jugado estos días con Courtois y es muy majo". Precisamente el portero de Real Madrid, que en la noche del sábado estuvo jugando a otro popular juego (League of Legends) con Borja, Reguilón y Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), fue una de los 62.000 espectadores de ese derbi tan especial. Es más, animó al Betis e incluso lanzó dardos al lateral cedido en el Sevilla por el club blanco: "Es como en el entreno, no metes gol y acabas perdiendo. Eso sí, los disparos de 'Regui' son flojos algún día, otros no", 'trolleaba' el belga.

"El Betis nos cuida mucho"

El atacante verdiblanco también ha contado cómo vive estos días de estricto aislamiento, por el confinamiento ciudadano impuesto por el Gobierno para intentar frenar la propagación del coronavirus, que tiene en Estado de Alerta al país. En este sentido, no niega las ventajas de su poder adquisitivo: "Tenemos suerte de poder salir al jardín y aprovechar el sol. Entre lo que hacemos, entretener y entrenar, se van pasando los días".

"El club nos ha pedido que hagamos un pequeño protocolo: tomarnos la temperatura, enviar sensaciones, trabajo específico, nos controlan la alimentación... el Betis está haciendo muchas cosas, es una pasada cómo trabaja, cómo nos cuida y cómo se moviliza para que no necesitemos nada más", ha añadido un agradecido Borja Iglesias.