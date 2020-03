Juan José Jiménez: "El mundo del fútbol es un ejemplo a seguir"

Durante estos días en los que la alerta sanitaria provocada por el Covid-19 mantiene a la población español confinada en sus domicilios para evitar al máximo posible los contagios, son muchas las muestras de apoyo que está recibiendo todo el personal sanitario por su encomiable labor. Y es que el papel de los médicos es fundamental en estos días de incertidumbre, y no solo de los que están al pie del cañón en los hospitales, sino también de aquellos que ayudan desinteresadamente desde las redes sociales.

En lo que atañe al mundo del fútbol, los doctores de los equipos también están jugando un papel trascendental para intentar evitar el contagio en los futbolistas ahora que también han interrumpido los entrenamientos y deben hacer todo el trabajo y controles desde casa. Así, Juan José Jiménez, doctor de la primera plantilla del Sevilla Fútbol Club, ha analizado la situación actual a nivel general. "Es una pandemia, ya se ha dicho mucho en televisión. Estamos en un mundo globalizado y la epidemia se ha extendido. En España, tanto Madrid como el País Vasco son focos importantes. En Europa, el número de casos de Italia es superior al de nuestro entorno. En Andalucía y en Sevilla no tenemos aún una zona de alto riesgo. Es previsible que suban los casos y aumenten las defunciones, que es el baremo más importante que debemos seguir. Por lo demás, los síntomas, aunque hay excepciones, son los de un resfriado común o un cuadro de fiebre y tos de dos o tres días, en la mayoría de casos", ha comenzado explicando en una entrevista para SFC Radio.

A continuación, el galeno sevillista profundizaba en lo que respecta al fútbol. "El mundo del fútbol es un ejemplo a seguir y una referencia para la sociedad. Si ven que el fútbol sigue las reglas, es una razón más para que la gente cumpla. El mundo del deporte está dando ejemplo de lo que hay que hacer y estamos en esta línea", afirmaba.

Pese a todo, Juan José Jiménez quiso mostrarse cauto en cuanto a la evolución de la pandemia en España aunque admitió que "la normalidad va a tardar". "No es solo parar los servicios sino luego reanudarlos. El fútbol podrá volver cuando la epidemia esté controlada, no sé si erradicada porque será difícil en poco tiempo. Tenemos que intentar que los casos vayan disminuyendo y sobre todo los fallecimientos. El problema importante es no transmitir el virus a personas inmunodeprimidas, de mucha edad o con factores de riesgo. Cuando bajen los casos se podrá hacer vida normal tomando las precauciones pertinentes" añadía.

Pide paciencia en el confinamiento

En cuanto a la forma de afrontar la permanencia en casa tras decretarse el estado de alarma, el médico sevillista reconoció que es algo que se puede alargar más pero que es necesario. "Será difícil, porque la gente en su buena fe puede entender que desde mañana esto va a empezar a mejorar. Cada día se hará más largo en casa y mientras, las cifras cambiarán seguramente para mal. Lo que estamos haciendo puede que no tenga efecto inmediato, pero yo creo que hay que mirar las cosas con perspectiva. Hay que tener la cabeza serena, no esperar milagros y aprovechar para hacer lo que el día a día nos niega por falta de tiempo", explicaba.

Por ello, Juan José Jiménez ha recomendado que lo mejor es "que intenten estar varias horas al día sin hablar del tema y aislado de lo que se está diciendo. Hay que vivir, en casa y con nuestra gente. "Hay que intentar hacer vida normal y si tenemos síntomas de tos, fiebre moderada o dificultad para respirar, estar algo aislado de la familia hasta que pasen", ha indicado.

Por último, el especialista nervionense quiso hacer hincapié en la importancia de no colapsar los centros médicos y hospitales: "Hay que analizar por qué se puede dar este índice de mortalidad relativamente alto. Quizá el colapso del sistema sanitario tiene mucho que ver. En países cercanos como Alemania, a día de hoy, el número de fallecidos es ínfimo. Hay que mantener siempre la calma y si los síntomas son leves, comportarse como piden las autoridades".