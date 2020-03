La idea de Ibai que está triunfando: "¿Os molaría un torneo FIFA entre los 20 equipos de Primera?"

En tiempos de confinamiento y cuarentena por el coronavirus hay que alimentar el gen competitivo de alguna manera y algunas de las estrellas del fútbol y el baloncesto han optado por los eSports como una vía de escape, retransmitido a través de las plataformas digitales para animar a sus seguidores.



Esto debieron pensar el sevillita Sergio Reguilón y el bético Borja Iglesias cuando organizaron el pasado domingo 'El Gran Derbi' virtual, que ademas contó con el caster Ibai Llanos como comentarista y con el madridista Thibaut Courtois como invitado. Y tal fue el éxito de ese partido (contó con más de 60.000 visitas en directo) que el propio comentarista de eSports ha propuesto ir más allá y recaudar fondos con un torneo del videojuego FIFA con los 20 equipos de LaLiga, aprovechando el parón de la máxima competición española por la cuarentena por coronavirus.



"¿Os molaría un torneo de FIFA entre los 20 equipos de Primera? Buscamos un futbolista de cada club, como el Sevilla-Betis de ayer pero con todos los equipos. Podría llamar también a narradores de fútbol para que lo comenten. Y todo lo generado en el streaming lo donamos", escribió Ibai este lunes en la red social Twitter.





Os molaría un torneo de FIFA entre los 20 equipos de primera?



Buscamos un futbolista de cada club, como el Sevilla-Betis de ayer pero con todos los equipos



Podría llamar también a narradores de fútbol para que lo comenten. Y todo lo generado en el streaming lo donamos. — Ibai (@IbaiLlanos) March 16, 2020

En tiempos de cuarentena, del balón a los eSports

Las respuestas afirmativas no tardaron en llegar, entre ellas las del propio, a las que han seguido el portero del Real Madrido el futbolista del Barcelona. La iniciativa ha sido todo un éxito y poco a poco se han ido uniendo otros futbolistas de Primera como(Valencia),(Real Valladolid),(Leganés),(Eibar),(Levante),(Osasuna),(Espanyol) y(Mallorca).La propuesta ha tenido tal repercursión que el jugador del Cádizha pedido que se unan también futbolistas de Segunda para organizar una Liga de la 'Categoría de Plata'. E incluso en el extranjero, el capitán del Chelseao el lateral del Borussia Dortmundpretenden organizar otra competición FIFA de la Premier League y de la Bundesliga respectivamente.La conexión entre los deportistas y los eSports no es nueva. Muchos de los jugadores tienen su videoconsola como un complemento habitual en viajes y concentraciones, e incluso algunos se han decidido a lanzar clubes profesionales, como el 'Ramboot Club' des, el 'Grizi ESport' de, o a asociarse a clubes existentes, comoy el 'Team Heretics'.Por esto no sorprende que a las horas de entrenamientos individuales que piden los clubes, los jugadores sumen momentos para competir en los, e incluso para aprovecharlos como una excusa para amenizar el confinamiento domiciliario obligatorio para detener la expansión de la pandemia.