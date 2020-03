Monchi y su futuro en el Sevilla FC, Lopetegui, la planificación...

Además de analizar la particular situación del Sevilla Fútbol Club y cómo ha afectado al club el confinamiento de la población ante la pandemia del Covid-19, Monchi también ha tenido tiempo en su entrevista a los medios oficiales de hablar del proyecto que tiene entre manos tras su vuelta al club hace un año y de lo que espera del futuro de la mano del equipo nervionense.

"Una de la palancas en las que el Sevilla ha crecido es la exigencia, esto va en nuestro gen, pero también la unión, la madurez de una sociedad de más de 130 años de historia, la confianza también... Son una serie de parémetros que tenemos que conjugar. La exigencia bien entendida con grandes dosis de razón, bienvenida sea. Este proyecto en los últimos 20 años siempre ha estado encima de la mesa la palabra exigencia. No podemos perderla pero tampoco transformarla en frustración. No ir a la Champions no sería un fracaso, pero yo me despierto todos los días queriendo ir a la Champions. Quedar quintos es una buena clasificación pero no es lo que buscamos, un fracaso sería acabar el décimo por ejemplo", ha explicado Monchi sobre lo que conlleva la exigencia en el Sevilla FC.

Pero el vender para crecer ya no es una premisa de este Sevilla. "Eso tiene que ser matizado. Intentamos tener plantillas con un coste superior a la que nos permiten nuestros ingresos ordinarios y para eso hay que generar plusvalía. En ese proceso hay un trabajo detrás, como modelo de negocio no me genera ningún trauma, porque hemos demostrado que es exitoso económicamente y deportivamente. Si somos capaces de ingresar por otros medios, nos permitirían no tener que acudir a la plusvalía de jugadores. Vamos a construir un modelo más amplio para poder decidir la venta o no de jugadores", ha incidido el de San Fernando, que aclaro las tres líneas maestras del proyecto: "Ampliar los ingresos para cimentar plantillas importantes, obtener resultados deportivos por encima de nuestras posibilidades y la internacionalización del club para poder llegar lo más lejos posible".

En cuanto a la planificación de la próxima temporada, el gaditano está a la espera de conocer en qué condiciones acabará la presente campaña, aunque espera menos movimientos que el verano pasado: "En una situación de normalidad, finalizando el campeonato, veo menos cambios que el verano pasado pero no quiero adelantar nada sin saber todavía cómo vamos a terminar".

Y es que en las dos ventanas de fichajes anteriores, Monchi ha realizado un total de 35 movimientos entre entradas y salidas. "Creo que habría que esperar a terminar la temporada para valorar todo. Soy de análisis más globales pero si tuviera que hacer un balance ahora podría considerarse positivo. Ha habido partidos en que han jugado 9 o 10 fichajes y han rendido bien, pero esto cambia y los rendimientos de los jugadores también".

Pese a todo, el valor de la plantilla ha crecido con la llegada de Monchi, como bien muestra el informe del CIES que tasa el plantel del Sevilla en 399 millones de euros, la quinta de España y la 25ª de Europa. "Son noticias que ayudan pero no son fundamentales en la visión que tenga la dirección deportiva y me quedo más con las sensaciones y lo que veo, el rendimiento, la implicación de estos jugadores, y sobre todo, con los resultados. Todo ayuda y es bonito verte ahí, somos el quinto de España, ayuda y motiva, pero tenemos otros medidores para evaluar el crecimiento de la plantilla y son a los que yo me agarro".

Y a subir el valor de esa plantilla también ha contribuido Julen Lopetegui, el técnico: "Los tiempos son difíciles de manejar porque el presente se come todo. Este proyecto que inició con mi vuelta es un proyecto de cimentar un futuro importante, poner las bases de un Sevilla que siguiera o creciera más cercano al éxito deportivo. La primera cimentación es la temporada actual y en líneas generales estoy satisfecho, era un proyecto complicado de armar, con las salidas de tantos y llegadas de tantos, con un nuevo entrenador, sabía que la cimentación podía tardar en cuajar y creo que ha cuajado. Hay unas bases para ilusionarse con el futuro. El trabajo del entrenador ha sido clave, ha sido capaz de cuadrar el puzle en el menor tiempo posible. También ha habido un baño de confianza hacia mí por parte del presidente y de la directiva. Se han dado los pasos este primer año y lo que queda por delante debe ser más ilusionante".

No en vano, Monchi ha repetido mil y una veces que nunca dudó en la contratación de Lopetegui para su vuelta al Sevilla. "No pienso que por ser director deportivo siempre tengo la razón. Escucho muchas opiniones, me gusta compartir y hablar. El balance del trabajo realizado lo marcan los resultados a final de temporada. Hemos hecho apuestas importantes, no solo Lopetegui, del que estaba 100% convencido. Es algo que va en mi trabajo, algunas decisiones trascienden y otras no, el día a día de un director deportivo es muy amplio. Me quedo con la ilusión que tengo de hacerlo y de poder contribuir en el crecimiento del club".

Y en ese crecimiento, por último, Monchi habló sobre la implementación del 'big data' y del departamento de 'I+D' a la estructura del club: "Hemos creado un departamento donde todos analizan el dato. La implicación del club es bestial porque creemos en ello. Tenemos un 'I+D', invertimos en eso y estamos orgullosos en esa línea. El 'I+D' debe apoyar todos los sectores del club, es un departamento que está enfocado a la parcela deportiva pero que en un futuro dará soporte al resto del club. Estamos creando un departamento para que nos ayude a tomar decisiones y seamos capaces de invertir con un margen de error mucho más pequeño".