Los Juegos de Tokio peligran para Pedraza, no para Dani Martín

El anuncio del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio que estaban previstos para este verano ha sido la confirmación de que la pandemia del Covid-19 ha hecho estragos no solo en la sociedad a nivel mundial sino también que ha trastocado todos los planes del deporte para varios meses.

Primeros fueron las ligas nacionales, despues los torneos europeos y la Eurocopa para finalmente llegar hasta las Olimpiadas de este verano. Ante esta tesitura, y por el momento sin una nueva fecha confirmada para disputar los JJ.OO. de Tokio, se abre una duda en cuanto al tope de edad de los futbolistas que puedan acudir a la cita olímpica. Será la FIFA la que deba decidir si mantiene la edad de corte del fútbol, fijada en el 1 de enero de 1997 para este torneo que tan sólo admite tres jugadores mayores de 23 años por selección.

La duda a resolver es qué pasará con la fecha de nacimiento de los futbolistas que deberá convocar el seleccionador Luis de la Fuente. La norma dice que la lista, compuesta por 18 jugadores más cuatro suplentes por si surgiera algún inconveniente, deberán formarla futbolistas su 23, es decir, nacidos posteriormente al 1 de enero de 1997 en caso de haberse disputado en 2020, con solo tres excepciones permitidas.

En este caso, el guardameta bético Dani Martín no tiene por qué temer que se hayan aplazado los Juegos Olímpicos, pues nació el 8 de julio de 1998. Para el que sí peligra es para otro verdiblanco: Alfonso Pedraza. El lateral del Betis, campeón sub 21 con España donde se ganó el billete para Tokio, se escapa ya a esa fecha tope, pues nació el 8 de abril de 1996. Y es que junto con el futbolista heliopolitano también coinciden otros campeones sub 21 como son Pablo Fornals (22-2-1996), Fabián Ruiz (3-4-1996), Martín Agirregabiria (10-5-1996), Mikel Merino (22-6-1996), Dani Ceballos (7-8-1996), Antonio Sivera (11-8-1996), Junior Firpo (22-8-1996) y Marc Roca (26-11-1996).

Una problemática a la hora de confeccionar la convocatoria que se podría ser más grave si la FIFA, organizadora del fútbol en los Juegos Olímpicos, decide ampliar un año más la fecha de corte para que siga siendo un torneo sub 23 para su disputa en 2021. Circunstancia que haría que solo Dani Olmo y el bético Dani Martín cumplieran con el requisito.

Eso sí, la opción más lógica sería que se mantuviera la fecha establecida en el 1 de enero de 1997 para que pudieran disfrutar de los Juegos Olímpicos la gran mayoría de la generación que se lo ganó en el campo. Aun así, el aplazamiento de competiciones debido al coronavirus provoca otro problema referente a la acumulación de torneos.

Ya siendo futbolistas muy jóvenes, Luis de la Fuente se iba a encontrar con el problema, "bendito problema", como expresa él, de que varios tenían posibilidad de disputar la Eurocopa con España, lo que, en caso de llegar lejos en el torneo, les haría llegar menos descansados a la cita de Tokio. Esto se mantiene, incluso con más opciones de contar para Luis Enrique ya que tendrán un año más de experiencia y el máximo torneo de selecciones europeas también se ha pospuesto, del 11 de junio al 11 de julio de 2021.

Pero la apretada agenda de la selección española no acaba ahí. El Mundial sub 20 está programado para disputarse en Indonesia del 20 de mayo al 11 de junio y, con los clasificatorios aún pendientes, el combinado nacional espera acudir con un equipo de garantías que le permita hacer un buen papel y, dependiendo de las necesidades, alguno de los jugadores podría entrar en los planes de Luis de la Fuente.