Andrés invita a los mexicanos a que se queden "Guardados"

Como el resto de los jugadores del Betis, Andrés Guardado permanece en su domicilio confinado siguendo las recomendaciones impuestas tras decretarse el Estado de Alarma. El jugador mexicano es consciente de la gravedad del momento que vive el país y por ello ha roto con su tradicional discrección en redes sociales y ha lanzado un mensaje a sus compatriotas mexicanos.



En México la expansión del coronavirus aún no ha llegado a niveles alarmantes, pero, de no seguir las recomendaciones de la OMS (mejor que las de su presidente, López Obrador, que invitó a los mexicanos a que saliesen a la calle e hiciesen vida normal como forma de combatir el coronavirus), podría alcanzar cotas similares. Por ello, el medio bético ha aprovechado para intentar concienciar de la importancia de quedarse en casa y cumplir con el confinamiento para detener la pandemia.





"Para los que me conocen saben que no soy muy fan de subir cosas a las redes sociales, pero siento que la situación lo merece y si mi mensaje puede ayudar a alguien, vale la pena. Mando todo el ánimo del mundo y les invito a concienciarse a toda mi gente, sobre todo de México. En España estamos viviendo una situación muy difícil y en México creo que aún estamos a tiempo para que no llegue a tanto como acá en España. Invitarlo a que hagan caso de las medidas preventidas y ojalá que esto pueda acabar pronto y haciendo honor a mi apellido, quédense 'Guardados' en sus casas".



El jugador, que dirige junto a su mujer una fundación con la que trabajan en diferentes proyectos sociales, se ofreció a organizar diferentes proyectos, como donación de material a hospitales, para intentar paliar los efectos de esta crisis sanitaria a nivel mundial.





En el 'Top 5' de la Copa de Oro

Ocupado en intentar ayudar en tiempos difíciles como éste, Guardado tampoco se olvida de su recuperación.justo antes de que se decretase el Estado de Alarma en España y desde entonces trabaja en su domicilio para dejar atrás. El pasado martes, su mujer compartía en redes sociales unas imágenes del internacional mexicano trabajando junto a su hijo en el jardín de su casa en las que quedaba patente su mejoría dada la intensidad de los ejercicios. Como todos, Guardado está pendiente de si se reanuda LaLiga y de en qué condiciones lo haría, pero, de momento, el '18' bético está ganando tiempo con su lesión y Rubi reza para que, llegado el caso, esté en las mejores condiciones posibles, puesto que es una pieza fundamental para el equipo como demuestran los números Al margen de su lesión y de sus palabras para intentar concienciar a su país para que cumpla con el confinamiento, Andrés Guardado ha sido noticia estos días también por sus méritos deportivos, que no son pocos. La página oficial de larecordaba los nombres propios del gran torneo de selecciones de la Concacaf. Así, en un repaso de los cinco máximos goleadores de la historia, se centra en "otra leyenda de México", que "ocupa el cuarto lugar en la tabla y es el único jugador en activo"., el mediocampista Andrés Guardado. Ha participado en cuatro ediciones del torneo, ganando tres de ellas, siendo el 2015 su mejor actuación, marcando seis goles.