El secreto de Bartra, el central más recuperador de LaLiga

"Tenemos un grupo de WhatsApp y todos los días hablamos entre nosotros", indica Marc Bartra en una entrevista concedida a WhoScored, web especializada en estadísticas. "Tenemos un plan específico para mantenernos en forma, ¡queremos volver lo más fuerte posible!". El zaguero catalán, de 29 años, dice que incluso ha tenido que explicar esta particular situación provocada por el coronavirus a su pequeña hija, dejándole clara la importancia de quedarse en casa en lugar de ir a la escuela o al entrenamiento.

La calificación en WhoScored de Bartra en lo que va de temporada es de 6.98, pero ésta aumenta hasta los 7.34 en sus actuaciones como medio defensivo. Para ponerlo en contexto, explica la citada web, sólo Casemiro (7.54) y Mikel Merino (7.36) tienen mejores calificaciones en Primera como pivotes.

"Es el primer año como profesional que he jugado en el mediocampo. Es una posición diferente, pero me sentí cómodo y aún mejor conforme iban pasando los partidos. En el Barça, tener el balón a los pies y la técnica se trabaja mucho desde infancia. Pasar por todos los equipos de menor edad del Barça me ha dado un trampolín para crecer en el fútbol y mejorar mis habilidades".

, recogidas por las estadísticas de WhoScored, es el pase, y se sustenta en una sólida tasa de éxito delen LaLiga. Sin embargo,sigue siendo el primer objetivo de Bartra, otra habilidad arraigada en él de las enseñanzas en Barcelona.

En lo que respecta a los centrales en España, no hay nadie mejor para recuperar la posesión. Un total de 2.2 tackles por partido, superior a todos, en general, y en particular a muchos zagueros a los que se les considera duchos en la materia.

"Los equipos están hechos para tener la pelota, así que es importante que la recuperes lo más rápido posible", explica Bartra. "Es importante tener defensas rápidas y anticipar bien. En mi caso, realmente me gusta defender en situaciones de uno a uno. Ser reactivo y rápido en los primeros metros es muy importante", explica.

"Es un placer haber jugado con los dos, pues son dos de los mejores centrales de la historia del fútbol. Aprendí mucho de ellos". ¿Volverá a 'La Roja? "Esta pregunta es mejor hacérsela a Luis Enrique. ¡Él es el jefe del equipo!".

Bartra, finalmente, dedica unas palabras a un jugador que considera único y por encima del resto: Messi. "Es un placer haber jugado con Leo durante tantos años. Es el mejor jugador en la historia del fútbol. Aprendí mucho entrenando y jugando con él".