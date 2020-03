Kaká: "Es verdad, Igor se parece a mí en algunos aspectos del juego"

"No es bueno hacer comparaciones, porque lo presionarán demasiado", dijo recientemente un Kaká con quien se compara ya a Igor Gomes (21), mediapunta del Sao Paulo vinculado en los últimos días a Sevilla FC, Real Madrid o FC Barcelona. "No obstante, sí es cierto que me recuerda mucho a mí en algunos aspectos de su estilo de juego", añadió el ex del AC Milan.

Al propio Igor, por lo que dice en Globoesporte, tampoco le gustan mucho mas etiquetas: "Él (Kaká) tiene su carrera y yo tengo la mía, la cual estoy empezando ahora. Por lo tanto, prefiero que no me califiquen como 'Kakázinho'; mejor Igor Gomes".

Más que su compatriota, además, su referente es belga y juega en el Manchester City. "Hoy día, en mi posición, el jugador más completo es De Bruyne. Ayuda en defensa, marca goles, asiste, controla el juego, dicta cómo debe ser el partido... Trato de ver eso y poner lo mejor en mi propio fútbol", dice el canterano del equipo 'Tricolor'.

Difícil ya para el Sevilla FC

Lo que se asegura en Brasil es que desde Nervión, cuando tenía menos protagonismo, intentaron llevarse a Igor cedido, con una opción a compra, y que fue el propio jugador quien se negó, habiendo ya alcanzado un nivel por el que el Sao Paulo estaría pidiendo unos 50 millones para dejarlo salir. Es decir, que quieren convertir a Igor, realmente, en el 'Nuevo Vinícius' o el 'Nuevo Rodrygo', más bien.