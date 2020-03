Monchi: "Nunca en mi vida había hecho tantas videollamadas"

La dimensión internacional que ha tomado el Sevilla FC en los últimos años gracias a su crecimiento deportivo ha convertido al club en todo un referente más allá de nuestras fronteras, de ahí que no sea de extrañar ver cada vez con más frecuencia a Monchi hablando en medios internacionales, como hace unos días ya hiciera en Los Angeles Times.

En esta ocasión, el director general deportivo del Sevilla FC ha sido portada del suplemento de Deportes de El Universal, diario de referencia en México. El interés de los periodistas aztecas se ha centrado en cómo está afrontando el Sevilla FC la crisis provocada por el coronavirus.

"Muchos amigos italianos me decían hace un mes que no cometiéramos los mismos errores, que nos quedáramos en casa, que no saliéramos, que no nos tomáramos la situación con dejadez. Desde que se decretó el estado de alarma, las calles de Sevilla están vacías. Nosotros desde el 13 de marzo decidimos suspender toda actividad deportiva", explica el gaditano, quien sigue dando pistas de cómo está trabajando el club blanquirrojo en estos momentos tan delicados.

"Hemos implantado el trabajo remoto en la mayoría de los empleados, yo mismo hago teletrabajo. Nunca en mi vida había hecho tantas videollamadas", ironiza Monchi, quien lanza un mensaje hasta México: "Mi consejo al pueblo mexicano es que se tome con máxima seriedad la contingencia, que tomen todas las precauciones de higiene posibles y que siga de forma diligente todas las indicaciones de las autoridades. Si hay que quedarse en casa, nos quedamos".

Junto al problema sanitario en sí, Monchi también muestra durante la entrevista su preocupación por el golpe económico que va a significar también el coronavirus, así cómo puede afectar al rendimiento físico de la plantilla, que se encuentra en casa trabajando por su cuenta en base a los planes específicos realizados por el cuerpo técnico del Sevilla FC: "Prefiero ser prudente, no sabemos en qué situación vamos a estar en dos meses (con las finanzas). Y para regresar a competir, la clave estará en quién se haya preparado mejor".



También habló para la publicación azteca Óliver Torres

"Somos vulnerables, nadie es intocable, la vida en un momento te puede cambiar... Si hace un mes nos hubieran dicho que íbamos a tener que estar aislados en casa, ¿quién lo hubiera podido creer? Creo que esta situación, cuando la superemos, porque la vamos a superar, nos va a hacer valorar más esas cosas del día a día que tal vez no valoremos como se debe: el ir a dar un paseo, tomar algo con un amigo, entrenar con los compañeros", subraya Óliver Torres, quien considera que "a veces no valoramos todo lo que tenemos".