La verdad sobre el posible fichaje de Maxime López por el Sevilla FC

Bien es conocido por todos que el interés del Sevilla FC, y más concretamente de Monchi, en el joven Maxime López viene de largo. Tanto, como que el director general deportivo nervionense tiene que buscarle este verano un recambio a Éver Banega en la sala de máquinas sevillista, marchándose el argentino al fútbol árabe una vez que finalice la presente temporada, paralizada por el Covid-19.

El propio centrocampista de 22 años, que milita en el Marsella, equipo con el que acaba contrato en 2021, se ha referido públicamente a ello, reconociendo los intentos sevillistas por hacerse con sus servicios tanto el pasado verano como en este mes de enero, llegando a rechazar el conjunto galo una oferta por valor de 15 millones de euros.

Una realidad que, en estos tiempos tan convulsos, no ha hecho más que sacudir la actualidad hasta el punto de que las informaciones se solapen en Francia y llegar a afirmar Le10sport este pasado martes que Sevilla FC y Marsella habrían cerrado ya un acuerdo de traspaso del jugador a cambio de ocho millones de euros, siete menos que la anterior oferta nervionense. Un detalle, el económico, que no es del todo extraño, pues el club galo necesita vender para sanear sus cuentas y cumplir con el 'Fair Play Financiero' exigido por la UEFA, amén de que Maxime López acaba contrato el próximo año y, además, no viene contando con protagonismo para Villas-Boas.

Extraña más, sin embargo, que el acuerdo se dé por cerrado ya, aún más en la incierta situación económica en la que se encuentra el fútbol, con motivo de la suspensión de las competiciones y todo lo que ello significa en ingresos futuros.

Por ello, ESTADIO Deportivo ha tenido en consideración acudir al entorno más próximo del joven futbolista, conociendo de primera mano cómo se encuentra el interés del Sevilla FC en un Maxime López que gusta, y mucho.

¿Hay contacto entre las partes? Sí, además de manera directa con Monchi, estando asentado en España uno de los representantes del francoargelino, internacional sub 21 con Francia. Eso, sin embargo, no implica que el acuerdo por el traspaso del futbolista esté cerrado a día de hoy; ni mucho menos. Y es que, entre muchas otras cosas, el Sevilla FC trabaja en diferentes alternativas para un mismo puesto y el mercado, como es habitual tratándose de Monchi, tendrá mucho que ver en su decisión final.

La complicada situación económica en la que se encuentra el Marsella, eso sí, juega a favor de los de Nervión, aunque el hecho de que los galos se acaben clasificando para la Champions -ahora mismo son segundos- les dejaría en una situación menos complicada de cara al 'Fair Play' y, por tanto, también a la hora de negociar.

Con el 'sí' de Maxime

En esta situación, y barajándose los diez millones de euros como horquilla en la que se moverá la operación, es donde entra en juego el futbolista. Y es que el papel de Maxime López será fundamental para su desenlace, más allá de la máxima de que los futbolistas acaban jugando donde quieren jugar.

De hecho, es eso, jugar, lo que principalmente quiere el joven centrocampista, después de que en Marsella haya perdido protagonismo ante los ojos de Villas-Boas, quien suele decantarse para la zona ancha de su equipo por el tridente configurado por Kamara, Rongier y Sanson. Y ahí el Sevilla FC aparece como un verdadero oasis para Maxime, pues no sólo le presenta la posibilidad de seguir creciendo en un equipo importante a nivel europeo, sino que también le abre las puertas de LaLiga.

En Inglaterra cuenta con 'novias' (West Ham, Tottenham, Aston Villa) dispuestas a hacer un desembolso económico mayor, pero el joven jugador entiende que su estilo es más acorde al fútbol español que al de la Premier, amén de la vida en España, que también le seduce más.

Es decir, una serie de condicionantes a favor con los que cuenta el Sevilla FC, que está muy bien posicionado para acabar firmando a Maxime López en estos meses.