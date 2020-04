El talento que resurge en la Carretera de Utrera

Francisco Jesús Crespo García 'Pejiño' vivió la pasada temporada el sueño que todo canterano tiene. Al año de su desembarco en la Carretera de Utrera, procedente del Cádiz B, el fino extremo izquierdo barbateño debutó con el primer equipo. Disputó 25 partidos y anotó ocho goles con el Sevilla C en la 17/18, un rendimiento que le brindó, primero, estrenarse con el Sevilla Atlético en Segunda, jugando 40', para acabar la temporada disfrutando de sus primeros minutos con el primer equipo, bajo las órdenes de Joaquín Caparrós, en el homenaje a Fran Carles en Linares, anotando dos dianas.

La montaña rusa de Pejiño continúa al inicio del siguiente año (18/19). Renovó con el club de Nervión y Pablo Machín tiró de él en pretemporada, debutando en la Europa League, contabilizando tres encuentros y sumando 170'. Sin embargo, poco a poco la estrella de Pejiño se fue apagando, hasta ahora.

El parón ha privado de seguir viendo la mejor versión del talento gaditano. La pasada temporada acabó sumando 25 partidos (16 de inicio), 1.315', un gol y una asistencia. Pero lejos de guarismos, no corroboró el potencial que se le presuponía a un canterano con semejante línea ascendente, ofreciendo una irregularidad preocupante.

No obstante, este panorama ha cambiado en el presente ejercicio. A sus 23 años, Pejiño ha dado un paso al frente. Sus números, sin acabar la temporada, mejoran a los de la pasada: 21 partidos (17 de inicio), 1362', tres goles y una asistencia. Pero números aparte, el peso en el juego del canterano ha crecido y brilla tanto por su talento, con una zurda privilegiada, como por su regularidad.

Con dos años más firmados con la entidad nervionense, el Sevilla tiene que tomar una decisión el próximo verano, ya que por contrato, a partir del próximo ejercicio, el club lo promociona al primer equipo o tiene que permitirle la salida. Siendo la competencia muy grande en el Sevilla, lo más probable es que Pejiño salga, para lo cual, no deberían faltarle propuestas. En el pasado mercado fue el Sevilla el que no lo dejó salir, pero para la próxima, el panorama es distinto. La temporada que está realizando Pejiño no pasa desapercibida y cuenta con el interés de equipos europeos y de Segunda en España.