Borja Iglesias, sobre la rebaja salarial, las críticas, el confinamiento...

La actual situación de incertidumbre en la que se mueve el mundo del fútbol ha obligado a muchos clubes a tomar medidas financieras para frenar el impacto que la crisis desatada por la pandemia del coronavirus tendrá en todas las esferas de la economía.

En este sentido, el Betis no ha sido menos y, al igual que otros muchos clubes españoles y europeos, ha acordado con sus jugadores, técnicos y actos ejecutivos una rebaja salarial que alcanzará el 15% en el caso de que suspenda definitivamente la competición, y que también valora porcentajes menos relevantes en el caso de que se pueda finalizar LaLiga, con diferentes escenarios si es a puerta abierta o a puerta cerrada.

Una medida gracias a la cual se ha evitado realizar un ERTE entre el resto de trabajadores y que ha sido posible gracias a generosidad de los implicados, como reconocían los máximos rectores del club, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que destacaban la "calidad deportiva y humana" de sus futbolistas.

Uno de ellos, Borja Iglesias, muy activo durante este confinamiento en redes sociales, ha participado en el programa del conocido caster Ibai Llanos y allí ha reconocido que han aceptado sin dudarlo la propuesta del club porque, con ello, ayudan a su vez a otras personas y ellos, al fin y al cabo, se sienten unos privilegiados.

"Dentro de todo esto, nosotros estamos en una posición muy buena y tenemos una seguridad a nivel económico. Al final, como está pasando en muchos sitios, las plantillas también está haciendo un esfuerzo para que el resto del club y el resto de trabajadores tengan una estabilidad porque creo que es necesario y hay que ser generosos con toda la gente que trabaja por y para nosotros, porque es la realidad, están a disposición nuestra al cien por cien", destacó el gallego.

La evolución de la pandemia en las próximas fechas determinará si puede volver el fútbol esta temporada y, en caso de que así sea, cuándo y cómo se produciría ese regreso. Dependiendo de ello, los jugadores béticos verán rebajados en mayor o menor medida sus salarios. Pero en estos momentos en los que la solidaridad prima, nadie en el Betis duda de que hay que arrimar el hombro.

Además de esto, Borja Iglesias habló largo y tendido sobre otros temas de la actualidad:

Cómo afectará a las competiciones: "Es una sensación de incertidumbre. El tema de la Eurocopa afecta, cuándo se acabará LaLiga, por raro que parezca, no me imagino jugar un partido en mitad de julio en Sevilla con las temperaturas que hay. Y yendo a temas de gente que acaba contrato, periodos de traspasos que se aplazan".

Cómo sobrelleva la situación: "Cambia la dinámica, lo tengo que hacer todo en casa, solo, y el entrenamiento colectivo se echa de menos bastante. Se hace un poco raro. Intento mantener horarios parecidos, la rutina la intento mantener, entreno por la mañana, y luego por la tarde tengo bastantes cosas que hacer porque trabajo más que con mis rutinas diarias anteriores".

En contacto con el equipo: "Tenemos el grupo del equipo, que estamos todos, y luego por jugadores, para tener más personalizados los entrenamientos. Por el grupo de jugadores mandamos información todos, el delegado nos corrige, pero ahora está todo en el aire, así que a saber qué pasa".

Con los chistes de Joaquín se lleva mejor: "Por ahora todos bien, todo en orden, no hay síntomas, pero esto en cualquier momento salta la liebre. ¿Chistes? Joaquín ha mandado alguno. Joaquín es el más conocido, pero hay muchos que están todo el rato con bromas y mandando vídeos para hacer reír, amenizando la situación".

Balance de su primera temporada en el Betis: "Soy feliz, tengo la gran suerte de que me dedico a lo que me gusta, vivo en una ciudad maravillosa, hace buen tiempo, tengo buenos compañeros, disfruto jugando al fútbol... A nivel de resultados, tanto individual como colectivamente, no está siendo mi año, está clarísimo. Tenemos equipo para estar mejor, pero a veces las situaciones se dan así y hay que trabajar para darle la vuelta. Si se reanuda estoy seguro de que veremos un buen Betis, y si no, la temporada que viene será mejor".

La afición esperaba más de él: "La realidad es que se ha juntado un poco todo: el dinero que he costado, las expectativas de la pasada temporada... El verano fue convulso, llegué tarde, luego la lesión... No he estado como me gustaría de cara a puerta, pero en el juego me encuentro bien, creo que aporto muchas cosas y he crecido en ese sentido, pero de cara a portería no estoy teniendo tantas situaciones y las que he tenido claras, no las he hecho".

Cómo lleva las críticas en las redes sociales: "Uno de los años del Celta B no estuve a tanto nivel, pero metí 12 goles, pero es cierto que la exigencia ahora es totalmente distinta. Es un club con una afición súper pasional y exigente, tienen razón, los entiendo. Es el listón que he marcado yo así que es lógico que te exijan. Intento llevarlo bien, le doy el mismo valor a cuando te escriben diciendo que eres el nuevo Messi a cuando te dicen que no sabes ni andar, intento analizarlo de la misma forma porque si no te vuelves loco".